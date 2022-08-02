«هيئة الشباب» و«بوينغ»: إنشاء مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال

مال وأعمال

بدأت كل من الهيئة العامة للشباب وشركة بوينغ التخطيط لأعمال مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال، الذي يهدف إلى انشاء منظومة رقمية مستدامة للشباب قائمة على الابتكار والتكنولوجيا.

وبهذه المناسبة، صرح مدير عام الهيئة العامة للشباب د. مشعل الشاهين الربيّع في بيان صحافي مشترك أن هذا المشروع هو ترجمة حقيقية للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من خلال الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة لدعم وتمكين الشباب الكويتي، وتطوير قدراتهم التكنولوجية، ومساعدتهم على بناء مستقبلهم المهني.

وقال الربيّع إن هذا المشروع سيساعد المبادرين الشباب في تحويل أفكارهم التكنولوجية إلى نتائج ملموسة وتأسيس شركاتهم الناشئة، وتعزيز القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التكنولوجية القائمة. كما سيساهم المشروع في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورقمنة القطاعات الحكومية والاقتصادية والمالية.

وكجزء من استثماراتها في رؤية الكويت 2035 ستعمل شركة بوينغ مع الهيئة العامة للشباب لتصميم وإنشاء مبنى لخلق بيئة تشاركية إبداعية لمجتمع ريادة الأعمال. كما ستقوم بوينغ اكسلريتد أيروسبيس وشركاؤها بعمل مسح ميداني شامل لمنظومة الابتكار في الكويت لتحديد الشركاء الرئيسيين والاجتماع بهم.

من جهته، قال رئيس بوينغ للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا كولجيت غاتا-أورا «يسعدنا التعاون مع الهيئة العامة للشباب في مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال، الذي سيزود المبادرين في المجالات التكنولوجية بالموارد والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في المنظومة التنافسية العالمية».

والهيئة العامة للشباب هي جهة حكومية أنشئت بالمرسوم الأميري 100/2015 لدعم وتنمية الشباب وتعزيز مشاركاتهم المجتمعية والاقتصادية وتمكينهم من قيادة التنمية في دولة الكويت. وفي العام 2021 تصدرت الكويت الدول العربية وحلولها بالمرتبة 27 من 181 دولة على المؤشر الدولي لتنمية الشباب.

وبوينغ هي شركة طيران عالمية رائدة، تتمتع بقدرات تصنيعية وخدمية للطائرات التجارية، وأنظمة الدفاع والفضاء. ويقدم فريق بوينغ اكسلريتد أيروسبيس برامج في الابتكار بهدف دعم وتوجيه وتنمية منظومات ريادة الأعمال عالميا.

وتوجهت كل من الهيئة العامة للشباب وشركة بوينغ بالشكر إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على جهودهم الثمينة في تسهيل الشراكة بين الجهتين

