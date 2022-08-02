البورصة استقبلت التشكيل الحكومي باللون الأخضر

مال وأعمال

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، أمس، على ارتفاع مع الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد حيث ارتفع مؤشرها العام 9.48 نقطة ليبلغ مستوى 87.7765 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 63.0 في المئة. وتم تداول 19.432 مليون سهم عبر 14704 صفقات نقدية بقيمة 2ر88 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر21 نقطة ليبلغ مستوى 07.5897 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37.0 في المئة عبر تداول 7.324 مليون سهم من خلال 7935 صفقة نقدية بقيمة 5ر34 مليون دينار (نحو 114 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8.60 نقطة ليبلغ مستوى 84.8663 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 71.0 في المئة عبر تداول 4.107 ملايين سهم في 6769 صفقة بقيمة 6ر53 مليون دينار .

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7.35 نقطة ليبلغ مستوى 81.6227 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 58.0 في المئة عبر تداول 4.311 مليون سهم من خلال 6952 صفقة نقدية بقيمة 5.33 مليون دينار (نحو 110?5 ملايين دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(أجوان) و(السورية) و(وطنية د ق) الأكثر ارتفاعا أما شركات (جي اف اتش) و(وطني) و(بيتك) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وثاق) و(وربة كبيتل) و(لاند) و(المصالح ع) الأكثر انخفاضا.

