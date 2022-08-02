«الكويتية» شاركت في برنامج لوياك للتدريب المهني «درب»

مال وأعمال

ضمن مساعيها الدؤوبة لصقل وتدريب المواهب الشابة، شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية في برنامج «لوياك» للتدريب المهني «درب» في فترة الصيف وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 27 أغسطس 2022، وذلك لتدريب الطلبة والطالبات في ادارات الشركة المختلفة.

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة الموارد البشرية في الشركة أحمد البناي: «ترحب الخطوط الجوية الكويتية دائماً بأبنائها الطلبة وذلك في إطار حرص الشركة المتواصل على تدريب وتأهيل الأجيال القادمة وصقل مواهبهم وتنميتها من خلال البرامج المتواصلة التي تنظمها الشركة باستمرار وتعريفهم بتاريخ وانجازات ناقلهم الوطني، كما يعد هذا البرنامج التدريبي مميزاً كونه يختص بقطاع الطيران فقط والذي تقدمه الخطوط الجوية الكويتية، حيث شاركت في برنامج (درب) بالتعاون مع منظمة (لوياك) والذي يتضمن تدريب نحو 20 منتسب ومنتسبة.

وتابع البناي: «ستقوم الخطوط الجوية الكويتية باستقبال الطلبة بدائرتين، الأولى دائرة المبيعات من خلال مكاتب مبيعات الشركة في منطقة الفروانية وفي مجمع الافنيوز، والثانية دائرة الخدمات الأرضية من خلال مبنى الركاب رقم 4 (مطار الكويت الدولي)، حيث سيتم تدريب الطلبة والطالبات على طريقة حجز تذاكر السفر والتعامل مع العملاء الكرام بالاضافة الى تدريبهم أيضاً على كيفية إنهاء إجراءات السفر في منطقة وزن الأمتعة».

من جانبها، ذكرت مدير استقطاب المواهب في الشركة آلاء الياقوت: «إن الناقل الوطني لدولة الكويت جزء لا يتجزأ من مجتمعنا الكويتي بجميع أطيافه وشرائحه، حيث تحرص الشركة بشكل دائم ومستمر على تطبيق استراتيجياتها وسياساتها للمسؤولية الاجتماعية من خلال دعم القطاع التعليمي بشكل خاص وهو ما يتجسد في المشاركة في هذا البرنامج والبرامج الأخرى التي اعتادت أن تقوم بها، كما أن الخطوط الجوية الكويتية تحرص أيضاً على مشاركة ودعم وتشجيع المجتمع الكويتي

في الفعاليات والمناسبات التي تعود بالمنفعة على الوطن وأبنائه الاعزاء ومن أهمها هذا القطاع حيث لا تألو جهداً في مشاركة المنظومة التعليمية في البلاد بفعالياتها، والمساهمة أيضاً في تطويرها لمستقبل أفضل للأجيال القادمة». واختتمت الياقوت تصريحها بتقديم الشكر والامتنان للقائمين على البرنامج وعلى جهودهم المبذولة في تطوير أبنائنا وبناتنا، متمنية لجميع الطلبة التوفيق والسداد في حياتهم القادمة.

