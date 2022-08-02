«بيتــك» أعلن أسماء الفائزين في سحوبات «الــرابــح»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن اسماء الفائزين بالسحوبات الاسبوعية من شهر يوليو 2022 لحساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1,500 دينار كويتي.

وتتضمن الحملة التي أطلقها «بيتك» بحلتها الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام 536 عميلا.

والفائزون هم: اسماء محمد العنزي، وفاء عبدالموجود سالم، يعقوب يوسف العطيبي، عبدالعزيز فهد عبدالرزاق، محمد احمد بن جبل، نبيل سامي مرعي، ابراهيم عبدالعزيز الشقاقي، عبدالله طليحان المطيري، مريم نبيل بستكي، ايمان جيمي، بدر مهدي الشمري، خالد فريح الشمري، فاطمة رشيد الوهيب، شريفة يوسف الهولي، يسرا فلاح العازمي، عطا الله خضير الشمري، ممدوح حسين الخضراوي، يوسف محمد البذالي، سعود عبدالعزيز الحشاش، ومحمد ابراهيم سليمان. وأجري السحب في المقر الرئيس لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.

وحساب الرابح هو حساب راتب يتوفر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسيلدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1,500 دينار كويتي لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25,000 دينار كويتي لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، و يشترط أن لا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.

ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظمومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلائم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من اساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الادوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.

