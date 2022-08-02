«إيكون كونتراكتنج» تحصل على شهادتين من «ISO»

مال وأعمال

أعلنت شركة ايكون كونتراكتنج للتجارة العامة والمقاولات ICON COntracting &General Trading Company) عن حصولها على شهادتين من المنظمة الدولية للمعايير ISO وذلك لجهودها المستمرة لتقديم أداء استثنائي في اعمال جميع ادارتها. وقد حصلت الشركة على شهادة ISO9001:2015 للتميز في نظام إدارة الجودة وشهادة ايزو ISO27001:2013 المتعلقة بنظم إدارة أمن المعلومات (ISMS) من خلال شركة Royal Cert الألمانية.

وتؤكد الشهادات امتثال الشركة لأعلى المعايير الدولية، كما تعزز جهود الشركة في تطبيق اعلى معايير الجودة في جميع عملياتها الداخلية ودورتها المستندية من اجل ضمان الجودة والاستمرارية والامان لجميع الخدمات. كما تؤكد شهادة نظم إدارة آمن المعلومات على حماية بيانات الشركة وعملائها، وذلك من خلال تطبيق أحدث تقنيات الأمن السيبراني لمنع أي اختراقات محتمله للبيانات.

واعرب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام مبارك الجاسم عن الفخر بهذا الانجاز قائلاً: تعتبر هذه الشهادة تتويجا لعمل الشركة الدؤوب لتحسين خدماتها وعملياتها، وكذلك التزام فريق العمل بتطبيق جميع ضوابط جميع ضوابط حماية البيانات والتحسين والتطوير المستمر لبرامج وأنظمة أمن المعلومات.

كما أضاف رئيس فريق ضبط الجودة للشركة بوني مادو: سيحفزنا هذا النجاح على الحفاظ على التميز في جميع مجالات عملياتنا وتعتبر هذه خطوة جديدة في رحلة نمونا وتطورنا المهني والمستقبلي.

