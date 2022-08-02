«بوبيان» يتيح لعملائه السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي عن طريق الساعات الذكية

مال وأعمال

أطلق بنك بوبيان خدمة جديدة تُمكن عملائه من مستخدمي الساعات الذكية من إجراء عملية السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي الـ ATM للبنك المتوفرة في غالبية مناطق الكويت دون الحاجة إلى استخدام البطاقة المصرفية في إطار نشر التعامل بالخدمات الرقمية على أوسع نطاق .

وقال مساعد المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في بنك بوبيان خالد الشمري «مع التطورات التي يشهدها العالم اليوم، فإن البنك حريص على توفير جميع خدماته على جميع الأجهزة المتاحة بصورة دائمة مع العملاء كالهواتف الذكية والساعات الرقمية وغيرها حتى يمكنهم إجراء كل معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان».

وأضاف الشمري « اليوم نعلن عن خدمة بات من خلالها الآن بإمكان عملائنا الاستغناء عن بطاقاتهم المصرفية للسحب الآلي لاتمام عمليات السحب النقدي عبر الـ ATM واستبدالها بالهواتف وساعات Fitbit وSamsung وGarmin الذكية فقط من خلال تقريبها إلى علامة UTAP الموجودة على أجهزة الصراف الآلي ومن ثم إدخال الرقم السري واختيار المبلغ المراد سحبه.

وأكد الشمري أن الخدمة الجديدة كجميع خدمات ومنتجات بنك بوبيان تتمتع بأعلى مستويات الأمان والحفاظ على سرية معلومات وبيانات العملاء حيث يمكنهم استخدام هذه الخدمة بكل سهولة واطمئنان .

وأوضح ان هذه الخدمة تأتي لتؤكد ريادة بنك بوبيان منذ البداية في طرح خدمات مصرفية وحلول مالية مبتكرة تتواكب مع تطلعات العملاء وتعزز من تجربتهم المصرفية، وذلك بالاعتماد على احدث وسائل التكنولوجيا المالية. كما تعكس نجاح استراتيجية التحول الرقمي للبنك .

من ناحية أخرى نوه الشمري «إن أبرز ما يميز خدمات ومنتجات بوبيان هو السهولة والبساطة ، فما على العميل إلا القيام بتعريف بطاقاته المصرفية للسحب الآلي على ساعته الذكية عبر إدخال بياناته مثل رقم البطاقة وتاريخ انتهائها والاسم ورقم الهاتف ثم الموافقة على الشروط والأحكام و بذلك تكون الساعة جاهزة لاجراء السحب النقدي من خلال تمريرها عبر أجهزة الصراف اللآلى الـ ATM التي تستخدم خاصية UTAP».

وأشار من خلال خدمة السحب النقدي الرقمية الجديدة يُمكن للعميل سحب حتى 500 د.ك في العملية الواحدة بمعدل سحب يومي يصل حتى 3,000 د.ك.

وحول مزايا الخدمة الجديدة أكد الشمري انها تعتبر حلاً للكثير من المواقف الطارئة التي يمكن ان يتعرض لها العميل في حال نسي بطاقته المصرفية.

حيث يعتبر هذا الحل الافضل لتفادي مثل هذه المواقف والخروج منها بخطوات سهلة ومريحة وهو اسلوب عمل ينتهجه بنك بوبيان لكي تكون حياة عملائه أكثر سهولة و راحة.

