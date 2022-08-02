«ضمان» استقبلت السفيرة البريطانية في الكويت

مال وأعمال

استضافت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس حيث اطلعت على الخدمات الصحية التي تقدمها الشركة، وآخر التطورات التي انجزتها، كما تم خلال الزيارة التباحث حول مجموعة من المحاور ذات العلاقة بالرعاية الصحية.

وتضمنت زيارة السفيرة البريطانية جولة ميدانية شاملة في مركز ضمان للرعاية الصحية الأولية بمنطقة حولي، برفقة الرئيس التنفيذي ثامر عرب وعدد من قيادات الشركة وممثلي السفارة حيث تعرفت على إمكانات المركز صاحبها شرح عملي عن تجربة المرضى بدءاً من الاستقبال ومرورا بالعيادات المختلفة والأشعة والتحاليل وغرف العلاج، كما تبادلت الأحاديث مع الطاقم الطبي والعاملين، وأكدت السفيرة لويس خلال زيارتها على الدور المهم لمثل هذه المراكز الصحية في تطوير مستوى الرعاية الصحية في الكويت بالإضافة الى العديد من المشاريع الكبرى الجارية في قطاع الصحة.

وأكدت على علاقات العمل الوثيقة بين المملكة المتحدة والكويت في القطاع الصحي، مبدية سعادتها بتعاون شركة ضمان مع المؤسسات البريطانية من أجل تحقيق أهدافها في تجهيز مرافق منظومتها الصحية، كما أعربت عن تطلعها إلى المزيد من التعاون في قطاع الرعاية الصحية، لصالح الشركات البريطانية والكويتية وجودة الخدمات المقدمة للمقيمين. وفي كلمته الترحيبية، أوضح ثامر عرب أن شركة ضمان تتطلع إلى التعاون المستمر مع المؤسسات البريطانية المعنية بالقطاع الصحي للمساهمة في تحقيق أهداف الشركة وخططها التطويرية والتشغيلية التي تقدم نموذج متميز للرعاية الصحية يمتد أثره الإيجابي للقطاع الصحي بشكل عام.

وثمن عرب زيارة السفيرة التي تأتي ضمن خطة الشركة للتواصل مع البعثات الدبلوماسية لتعريفهم بالإمكانات والتجهيزات التي تقدمها منظومة ضمان الصحية، موضحا أن نموذج شركة ضمان متفرد في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة حيث سيقدم خدماته المتكاملة لشريحة كبيرة من المقيمين في دولة الكويت ما يدفع الشركة نحو الاستثمار في البنية التحتية والأخذ بالحلول والابتكارات المعتمدة لتطوير خدمات وآليات حديثة تضع المريض في بؤرة الاهتمام وتقدم رؤية شاملة لإدارة الصحة السكانية.