«KIB» يدمج «هويتي» مع قنواته الرقمية لتسريع فتح الحساب

مال وأعمال

مواصلاً تطوير بنيته التكنولوجية وتعزيز البنية الرقمية لأعماله ولخدماته ومنتجاته المصرفية، قام بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخراً بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت (PACI) من أجل الاستفادة من قاعدة بياناتها وتطبيقها الرقمي «هويتي» في تيسير وتسريع عملية فتح الحساب «أونلاين» للعملاء الجدد.

حيث أصبح بإمكان «KIB» الآن التعرف على المستخدم الجديد عن طريق تطبيق «هويتي» والتحقق من بياناته وسحبها بشكل سريع، مع الحصول على توقيعه الرقمي بسهولة أكبر لتسجيله كعميل جديد واستكمال عملية فتح الحساب له في وقت أقل.

ويوفر البنك هذه الخدمة فقط للعملاء الراغبين في فتح حساب للراتب، أو للتوفير، أو حساب الشباب، وذلك عبر خدمة فتح الحساب المتوفرة سواء على موقع البنك الإلكتروني أو تطبيق «KIB» على الهواتف الذكية، وبخطوات بسيطة يتم تنفيذها عبر قناة البنك الرقمية ، والتي تتضمن التحقق من الطلب والتأكيد على البيانات، دون الحاجة لزيارة الفرع و ذلك عن طريق التوقيع الرقمي بالتعاون مع تطبيق هويتي ، مع خاصية الاصدار الفوري للبطاقة وتوصيلها.

وفي معرض تعليقه على هذه الخدمة، قال مدير أول تقييم العمليات، من إدارة العمليات في KIB، عبدالله العتيبي: «نحن نحرص دائماً عند إطلاق أي من خدماتنا أو منتجاتنا الرقمية الجديدة على تقديمها بأعلى معايير الجودة وبأحدث التكنولوجيات المتوفرة على المستوى العالمي، مع التأكيد على جميع جوانبها التقنية وتشغيلها بسلاسة دون أعطال. كما نبحث باستمرار عن أفضل الشركاء في السوق والتعاون معهم لترقية حلولنا الرقمية وابتكار المزيد منها، بما يواكب تطورات العصر ويتماشى مع أسلوب حياة عملائنا ويلبي متطلباتهم».

ومن جانبه ثمن المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في «KIB» عثمان توفيقي الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في تطوير وإطلاق ودمج التطبيقات الإلكترونية بما يخدم المساعي اليومية لكل من المواطن والمقيم على حد سواء، أشاد توفيقي بالتعاون المثمر الذي جمع بين KIB» والهيئة العامة للمعلومات المدنية لدمج تطبيق «هويتي» مع قنوات البنك الإلكترونية، وتفعيله كأداة معلوماتية رقمية تسهل عملية التعريف بالعميل ونقل واستخدام بياناته وتوقيعه الرقمي واعتمادهم خلال دقائق فقط لإجراء المعاملات من أي مكان وبكل راحة دون عناء، مثل عملية فتح الحساب. وفي ختام تصريحه، أكد توفيقي على استمرار KIB» في تعزيز مكانته التنافسية ضمن القطاع المالي والمصرفي في الكويت، وذلك من خلال تحقيق رؤيته وتنفيذ خططه الاستراتيجية القائمة على تقديم تجربة بنكية شاملة واستثنائية لعملائه، وتوفير أرقى وأحدث المنتجات والحلول الرقمية المتميزة لهم بما يتوافق مع المعايير الدولية لجودة ومستوى الخدمات المصرفية.

