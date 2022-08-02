«التجاري» أعلن الفائزين في حساب «النجمة»

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري السحب الأسبوعي والشهري على حساب النجمة . وقد تم إجراء السحب، أمس، في مبنى البنك الرئيس، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة السيد/ منصور الظفيري.

وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي . وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي: سحب حساب النجمة الشهري - جائزة 000-,20 دينار من نصيب الفائز كيرلس عادل راغب سليمان نصر

وتم سحب حساب النجمة الاسبوعي – جائزة 5,000- دينار من نصيب الفائز سلطان فيصل العازمي

يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، التي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5,000/- دينار، وشهرية بقيمة 20,000/- دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500,000- دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1,500,000 دينار.

وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500- دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500- دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز.

