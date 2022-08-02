أسرى الغزو العراقي الغاشم والأثر النفسي

آراء

قبل 32 سنة تجرد الجار الشمال من كل الروابط العربية والإسلامية وحقوق الجار على الجار وارتكب رئيسه المقبور صدام حسين الجريمة الكبرى باحتلال الكويت.

لم يتخيل أهل الكويت يوما أن تمتد يد الغدر والخيانة لتغزو الكويت فقد هاجم الجيش العراقي كل مناطق الكويت بكل وحشية، بدأ من معسكرات الجيش والحرس الوطني وقاوم جنودنا العزاة بكل بسالة واستشهد أبطال الكويت وأسر من أسر،



وجاء خبر استشهاد شهيد بوابة دسمان الشيخ فهد الاحمد الصباح مثل الصاعقة على الكويتيين، وحاول النظام العراقي تصوير الامر للشارع العربي بانه نداء من الداخل، وكان الهدف المعلن اغتيال الشرعية المتمثلة في امير البلاد امير القلوب المغفور له الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح وولي عهده بطل التحرير الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، ولكن ارادة الله عز وجل كانت اكبر ومكر الله اكبر من تخطيط الغزاة، اتجهت الشرعية الى اهلنا وامتدادنا في مملكة الوفاء المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكان الموقف البطولي للملك الخالد في قلوب اهل الكويت الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، الذي قال مقولته الشهيرة اليوم ما في كويت ولا السعودية في بلد واحد يا نعيش سوا يا نموت سوا.



انتفض أشقاؤنا في كل دول الخليج العربي، وتشكل فريق الشرعية الدولية بقيادة الولايات المتحدة الاميركية على ارض المملكة العربية السعودية الحبيبة، وتحررت الكويت من دنس الطغاة بعد سبعة شهور عجاف وخلال هذه الشهور انقسم اهل الكويت بين لاجئ وصامد على ارض الكويت الطاهرة، قاوم الصامدون الغزاة وأعلنوا العصيان المدني، وقامت المظاهرات بالكويت احتجاجاً على الغزو، واستشهد على اثرها الكثير من رجال الكويت ونسائها، فالغزاة لا يفرقون بين المسلحين والشعب المسالم الأعزل واستخدموا الرصاص الحي في تفريق المظاهرات.



بدأت بعدها المقاومة الكويتية وتشكلت فرق كثيرة من الكويتيين، منهم من قاوم الغزاة بالسلاح، ومنهم من عمل في خدمة أهل الكويت في الجمعيات ومحطات الوقود وغيرها، قصص عظيمة سطرها ابناء الكويت، فاستشهد من استشهد واسر من اسر حتى قبل التحرير بأيام قليلة حتى جن جنون الغزاة فوصلوا الى مرحلة كل من يخرج من البيت يتم اسره وحتى المصلين بالمساجد كانت الكارجوات في انتظارهم ليتم اسرهم ايضا، وسأركز في مقالي اليوم على الاسرى الناجين من جحيم الاسر، فالغزاة كانوا يدفنون الاسرى بالعراق مقابر جماعية، اما بالكويت فكانت طرق وأدوات التعذيب التي تم اكتشافها بعد التحرير صادمة للمجتمع الدولي بأسره.



تفاوتت مدة الاسر لابناء الكويت، فمنهم من أسر لايام قليلة ومنهم من مكث شهوراً بالاسر، الا ان جميعهم تعرضوا لاقسى أنواع التعذيب والتنكيل والترهيب وسأتحدث عن تجربتي في الاسر في مخفر الدسمة، التي استمرت خمسة ايام، وكانت اشبه بخمسين سنة، حيث مارس جنود النظام العراقي وافراد الاستخبارات معنا كل فنون الضرب والتعذيب والترهيب، انا وكل من كان معي وكان عددهم قرابة 22 شخصاً.



وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعاء الوالدين كتبت لنا حياة جديدة، فالداخل الى المعتقل مفقود، خرجت انا وخالي سليمان بوغيث ويوسف القهيم من المعتقل، وكانت الكدمات في كل اجزاء اجسامنا واثار التعذيب واضحة وبحالة نفسية يرثى لها، لكن كم احتجت من الوقت حتى أنسى هذا الاسر؟ نعم فرحنا بتحرير الكويت وعودة الشرعية وعادت الامور الى طبيعتها، وعدت الى عملي بشركة البترول الوطنية الكويتية، لكن الاسر كان له اثر نفسي عميق علي وعلى كل الاسرى، فقد كنت أحلم كل سنة في تاريخ 2/8 بما حصل لي بالأسر، واستمر ذلك عشر سنين،



وكان شريط الاسر يمر عليَّ كاملا وكان التوتر والقلق يستمران معي يومين على الاقل حتى اعود لطبيعتي وبالتأكيد هناك اسرى اخرون سجنوا وعذبوا لفترات طويلة، منهم الرجال والنساء عانوا الأمرين حتى يتعافوا من هذه التجربة القاسية، وللأسف لم تهتم الحكومة ولم تلتفت لهذه الشريحة من ابناء الكويت، فهؤلاء اليوم اصغرهم قد بلغ الخمسين عاما، وابناؤهم وصلوا الى سن خمسة وعشرين عاماً واكثر وزادت معاناتهم، فهل مازالوا يعانون نفسيا؟



رسالتي اليوم الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ احمد النواب الأحمد الصباح، طموحنا كبير فيك يا بونواف ان تلتفت الى هذه الشريحة والى هؤلاء الذين قدموا الكثير وضحوا بالغالي والنفيس من اجل الكويت التي لا تنسى ابناءها واقترح على سموك ان يتم حصر الاسماء وتفتح لهم ملفات بالمستشفى العسكري تمهيدا لفحصهم سنويا، فمن المؤكد ان اثار هذا الاسر سوف تأتيهم في هذه السن وما يحتاجونه هو فحص دوري شامل سنويا، بالاضافة الى تخصيص أطباء نفسيين ومعالجين لكل من مازال يعاني منهم من اي آثار نفسية بسرية تامة، حفاظاً على هؤلاء الابطال المنسيين وارسال من يعاني من امراض الى الخارج للعلاج وتسهيل أمورهم فهم يستحقون ذلك.

