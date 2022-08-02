آراء

يعتمد أسلوب الإدارة الحديثة بشكل أساس على إدارة الموارد البشرية والمادية، وتوجيهها وتنظيمها والتوظيف الأمثل لها كي يتم تحقيق الأهداف المنشودة بالشكل المطلوب، كما يشمل الطريقة التي يتخذ بها المديرون القرارات، وكيف يخططون ويمارسون السلطة.

تختلف أساليب الإدارة حسب منظمة العمل ومستوى الإدارة فيها، كما تختلف من شخص إلى آخر.



فالمدير الناجح هو الذي يستطيع ضبط أسلوب إدارته كي يتناسب مع بيئة العمل والعاملين معه، وهذا يتطلّب المعرفة والمهارة والتّدريب، لذا فإنّ اكتشاف المدير لأسلوب الإدارة الخاص ينقل فريق العمل إلى مستويات متطورة، وبالتالي نجاح فريق العمل هو الذي يحدّد نجاح المدير. بينما يترتب على الاختيار الخطأ لأسلوب الإدارة قلّة تفاعل الموظفين وقلّة إنتاجيتهم، وبالتالي التأثير السلبي في جودة العمل وعدم الوصول إلى الأهداف المطلوبة.

تنقسم أساليب الإدارة الحديثة إلى ثلاثة أساليب أساسية وتتفرع منها أنواع مختلفة لكل منها مزاياها وعيوبها، وتعتمد بشكل أساس على المهارات البشرية والموارد المتاحة والنتائج المرجوة وهي كالتالي:



أولاً: أسلوب الإدارة الديموقراطي



يتم في هذا الأسلوب إشراك العاملين في عملية صنع القرار، وإبداء آرائهم ما يحقق علاقات قوية مع المديرين. كما يعتمد على وجود المشاركة بين الموظفين في إنجاز المهام، وتسهيل عملية تقسيم تلك المهام فيما بينهم بحيث يستوعب كل فرد دوره المطلوب. يمنح هذا الأسلوب الشعور بالقيمة والتفاؤل لدى العاملين وبالتالي الإنجاز على أكمل وجه.



ثانياً: أسلوب الإدارة التوجيهي



يستخدم هذا الأسلوب عندما تكون الأهداف محدودة المدة أو عند مشاركة عدد كبير من الموظفين وبحاجة إلى توجيه مباشر. يتطلب فى هذا الأسلوب من المدير إيجاد إجابات نموذجية لخمس أسئلة أساسية (ماذا، وأين، وكيف، ولماذا، ومتى) حتى يكون الموظفون على دراية تامة بالمهام الموكلة إليهم. يهدف استخدام هذا الأسلوب إلى ضبط وتيرة العمل خصوصا عند الحاجة إلى مواجهة التحديات بسرعة عالية في وجود فريق كفء.



ثالثاً: أسلوب فريق العمل



يعد الأسلوب النموذجي لجودته في إنجاز المهام، عبر تحفيز الأفراد وتشجيعهم على العمل بروح الفريق الواحد فيما بينهم، واستخدام العلاقات العاطفية لحل النزاعات وإعادة بناء الثقة وتوحيد الفريق في الأوقات الصعبة.



أخيرا وليس آخرا، إنّ أهم عناصر نجاح أي منظمة عمل هي اختيار أسلوب الإدارة الأمثل واتباع وتطبيق المهارات الإدارية اللازمة، وتشكيل فريق عمل متكامل يعمل بروح الفريق الواحد، وتوزيع المهام بينهم حسب الكفاءة وتقديرهم لتشجيعهم على إنجاز العمل على أكمل وجه، بالإضافة إلى توفير المواد اللازمة، واستخدام التكنولوجيا لتطوير العمل، والالتزام بإدارة الوقت، الأمر الذي ينظم أداء المهام لتحقيق التوازن المثالي الذي يساعد في تحقيق الأهداف المرجوة بأكثر الأساليب فعالية.

والله ولي التوفيق.

