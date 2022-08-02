العراق: الصدر يدعو إلى نظام حكم رئاسي.. و«الإطار» يحذر من عودة عصر «الانقلابات الدموية»

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بغداد- الوكالات: قال مقتدى الصدر الذي يعتصم أنصاره في البرلمان العراقي، إن الفرصة سانحة لتغيير جذري للنظام السياسي، وبينما وصف الإطار التنسيقي تصريحه بالمحاولة الانقلابية أكدت وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وقوف قواتهما على مسافة واحدة من الشعب وعدم تدخل قياداتها في الشأن السياسي.

وقال الإطار التنسيقي إن أي مشروع لتعديل الدستور خارج الأطر الدستورية هو تهديد للسلم الأهلي وسلطة القانون، وأضاف في بيان أن الشعب العراقي وعشائره وقواه لن تسمح بالمساس بالثوابت الدستورية من قبل جمهور كتلة سياسية واحدة، وأنه يقف مع الشعب في الدفاع عن حقوقه وشرعية الدولة والعملية السياسية بكل ما يستطيع.

ووصف الإطار التنسيقي التصعيد بأنه وصل حد الدعوة للانقلاب على الشعب والدولة وعلى العملية السياسية والانتخابات والشرعية الدستورية التي حظيت بدعم جماهيري مرجعي ودولي، وصوت عليها الشعب بأغلبيته المطلقة، كما وصف الإطار الأحداث بالأمر الخطير الذي يذكّر بالانقلابات الدموية التي شهدها العراق طيلة عقود ما قبل التغيير. من جهتها، دعت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة التابعة للإطار التنسيقي إلى التظاهر، دفاعا عن الدولة العراقية ضد ما وصفته بالطغيان الدكتاتوري بعد التطورات الأخيرة التي تنذر بإلغاء العملية الديموقراطية فيها.

دعوة الصدر

ويأتي هذا المواقف ردا على تصريحات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصف فيها التطورات السياسية التي يشهدها العراق بأنها فرصة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات، معتبرا أن العراقيين اليوم «على المحك».

وأضاف الصدر في تغريدة على تويتر أنه «إما أن يكون العراق شامخا بين الأمم أو أن يكون تابعا يتحكم فيه الفاسدون وتحركه أيادٍ خارجية»، ودعا الجميع لمناصرة الثائرين للإصلاح، مشيرا إلى أنها «فرصة لتبديد الفساد والمحاصصة والطائفية».

ووصف زعيم التيار الصدري الاحتجاجات بـ«الثورة العفوية السلمية التي حررت المنطقة الخضراء كمرحلة أولى»، معتبرا أنها «فرصة ذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم والإرهاب والفساد والاحتلال والتبعية».

وكشف مصدر مقرب من داخل التيار الصدري عن «خطوة حاسمة» يمكن أن يخطوها مقتدى الصدر باتجاه إعادة هيكلة النظام السياسي.

وقال المصدر إنه لا أحد يعرف حتى الآن طبيعة وشكل تلك الخطوة التي سيقدم عليها الصدر.

كما أضاف أن «الصدر وتياره يدركان أن الصيغة السياسية الحالية المبنية على التوافق والمحاصصة السياسية باتت عديمة الفائدة».

كذلك أوضح أن الصدريين باتوا في الوقت الحالي يتحدثون عن صيغة لنظام حكم رئاسي وليس برلمانياً.

وأخيراً توقع المصدر أن الخطوات السياسية التي قد يقدم عليها الصدر لن تمر بسهولة وستقف أمامها عقبات عديدة وربما مستحيلة، ضمنها المواقف الإقليمية والدولية رغم القبول الشعبي.

في غضون ذلك، عبرت مصادر عراقية عن مخاوف حقيقية من صدام دام بين معتصمي التيار الصدري بمبنى البرلمان وسط الخضراء منذ ثلاثة أيام وأنصار الإطار التنسيقي الذين سيتظاهرون عند أبواب المنطقة الخضراء.

الجيش والأمن

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع العراقية إن واجب القوات الأمنية هو حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وإن الجيش العراقي في خدمة الشعب.

وأضافت في بيان، أن الجيش بكل قادته ومنتسبيه يقف على مسافة واحدة من الشعب، وأن واجبهم هو منعُ حدوث أي خرق أمني، وتضييقُ الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال هذه الظروف، حسب البيان.

من جانبها، نفت خلية الإعلام الأمني في العراق ما يُتداول عن تصريحات للقيادات الأمنية بشأن الوضع السياسي وتدخلها فيه، وقالت في بيان، إنها ترفض محاولة جعل القوات الأمنية جزءا من الأوضاع السياسية الحالية.

وشددت في بيانها على أن الأجهزة العسكرية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة ولا تتدخل في السياسة، وأن ولاء الأجهزة الأمنية والعسكرية المطلق هو للعراق والمؤسسة العسكرية.

كما نفى جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق الأنباء عن انتشار قواته بطريق مطار بغداد أو داخل المنطقة الخضراء، مؤكدا أن قواته مستمرة في تحقيق الأمن وملاحقة الإرهابيين وليس لها ولاء إلا للعراق وجيشه.

