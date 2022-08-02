إيران: نتابع ما يحدث «بدقة وحساسية»

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: علقت الخارجية الإيرانية، أمس، على التطورات الأخيرة التي يشهدها العراق واستيلاء أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على مبنى البرلمان، على خلفية تشكيل الحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، ناصر كنعاني: «العراق بلد كبير ومهم، بطبيعة الحال، نحن نتابع التطورات الحالية في هذا البلد بدقة وحساسية.

وأضاف كنعاني: «إيران أكدت دائما على الاستقرار وأهمية الاستقرار والأمن في هذا البلد الجار والصديق والشقيق وتؤمن بأن أمن العراق هو أمن إيران والمنطقة». وأردف: «نحن نتابع تطورات هذا البلد بدقة وحساسية».

وشدد كنعاني على أن «التطورات الجارية في العراق يبدو أنها ناجمة عن الخلافات السياسية الداخلية»، مؤكدا أن «إيران تعتبر ذلك شأنا داخليا، وترى بأن التيارات والاحزاب والتنظيمات السياسية العراقية بإمكانها حل هذه المشكلة في إطار الدستور والآليات القانونية».

وأشار إلى «ضرورة أن يتجاوز العراقيون هذه الأزمة بالطرق السلمية المصحوبة بالاحترام المتبادل، ويبادر الجميع إلى تشكيل حكومة شعبية تساعد على تنمية وتقدم العراق وازدهاره».

