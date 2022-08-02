الجزائر ترغب في لانضمام إلى «بريكس»

عربيات ودوليات

الجزائر- الوكالات: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده مستعدة للانضمام إلى منظمة «بريكس»،

وقال إن الجزائر لديها تقريبًا كل الشروط للانضمام إلى منظمة «بريكس» ويهمّها بقوّة الانضمام لهذه المنظّمة.

وتضم «بريكس» وهي منظمة دولية اقتصادية، روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب افريقيا حاليًا. وصرح رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، لي كيسين، في وقت سابق أنه من بين الدول التي تطرق باب «بريكس» السعودية ومصر وإندونيسيا وتركيا والأرجنتين.

من جانب آخر، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده تسعى بجد لمشاركة سورية العضو المؤسس للجامعة العربية في القمة العربية المرتقبة في بلاده بداية نوفمبر المقبل، ملمحا إلى وجود بعض الاعتراضات. وبدا تبون، في حديثه خلال مقابلة تلفزيونية بثت مساء الأحد، واثقا من نجاح القمة العربية المرتقبة في الجزائر، بحجة أن بلاده ليس لديها أي غرض وراء هذا الاجتماع سوى لمّ شمل العرب. وأضاف: «في السنوات الأخيرة وقع تشرذم كبير بين العرب بسبب الخلافات والنزاعات، ما يهمنا أن يجتمع أشقاؤنا العرب في الجزائر التي هي أولى بلمّ شمل العرب والقيام بوساطة إذا كانت هناك وساطة لحل بعض النزاعات».

واعتبر تبون، تواجد سورية في الحضن العربي طبيعياً، لأنها عضو مؤسس للجامعة العربية، لكنه لفت إلى أنه من الناحية السياسية والظرفية فٌرض واقعا لا يمكن القفز عليه. وبخصوص مشاركة سورية، في القمة العربية المقبلة، رد تبون بالقول: «في سورية يقولون نحن لا نريد أن نكون سببا في زيادة الانقسام العربي، هم يفكرون ونحن نفكر، والعرب يفكرون. نحن نسعى بجد وبإيمان راسخ في تحقيق الوحدة القومية (العربية)».

كما تطرق الرئيس الجزائري إلى الأوضاع الأمنية في ليبيا وقال إن «الحل في هذا البلد لن يكون خارجيا وبالتالي فإن الجزائر ترافع لصالح حل ليبي ليبي مع التركيز على ضرورة إجراء الانتخابات كونها الحل الوحيد للعودة إلى الشرعية» مبديا استعداد بلاده «للوقوف إلى جانب الشقيقة ليبيا للخروج من الأزمة الأمنية التي يشهدها هذا البلد».

أما بخصوص الوضع في دولة مالي فقد حث تبون القادة هناك على «العودة إلى الشرعية الشعبية حتى لا تسهم الظروف السياسية الاستثنائية في خلق أجواء من التعفن والتي بدورها تشجع على التدخل في شؤون هذا البلد» معتبرا أن «الجزائر تحرص دوما على الوحدة الترابية في مالي ووحدة الشعب».

