28 قتيلاً في فيضانات مدمرة تجتاح كنتاكي الأميركية

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يُكثف عناصر الإنقاذ في ولاية كنتاكي الأميركية عمليات البحث عن ضحايا الفيضانات التي دمرت شرق الولاية وأودت بحياة 28 شخصا على الأقل في ظل سوء أحوال الطقس، حسبما أفاد حاكم الولاية أمس. ولا يزال الوصول إلى بعض المناطق الجبلية متعذرا في أعقاب الفيضانات التي حولت عددا من الطرق أنهارا وحطمت جسورا وجرفت منازل، كما تتعقد جهود الإنقاذ جراء رداءة خدمة الاتصال عبر الهواتف المحمولة.

وقال حاكم الولاية آندي بيشير، إن «هذه الفيضانات هي من بين الأكثر تسببا للدمار والقتلى التي نشهدها في تاريخنا، والأمطار تهطل في وقت نحاول مواصلة عمليات البحث».

وأضاف «سنعمل على التوجه من منزل إلى آخر للبحث عن أكبر عدد من الأشخاص. وسنعمل حتى تحت المطر. لكن الطقس يعقد الوضع». وتابع: «سنعثر على جثث على مدى أسابيع، جُرف كثير منها لمسافة أمتار، ربما على مسافة أكثر من ربع ميل من المكان الذي فُقِد فيه أصحابها».

وأعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ في كنتاكي جراء الفيضانات، ما يسمح بتخصيص مساعدات فدرالية تُكمل جهود الإنقاذ المحلية التي تبذلها الولاية.

الى ذلك أجبر حريق «سريع الانتشار» في شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية قرب حدود ولاية أوريغون 2000 من السكان على النزوح، ودمر منازل وبنية تحتية شديدة الأهمية منذ اندلاعه يوم الجمعة الماضي. وأتى حريق ماكيني الذي اندلع في مقاطعة سيسكيو، وهو الأكبر بالفعل في كاليفورنيا حتى الآن هذا العام، على أكثر من 51 ألف فدان. وطبقاً لأحدث البيانات التي نشرها المسؤولون لم تنجح جهود الإطفاء في احتواء الحريق في أي رقعة حتى الأحد. وتسبب جفاف مستمر منذ أكثر من عقدين وارتفاع في درجات الحرارة مع تغير المناخ في جعل كاليفورنيا أكثر عرضة لحرائق الغابات من ذي قبل. وبحسب عدد الأفدنة التي أتت عليها النيران كان العامان 2020 و2021 الأكثر دماراً إلى الآن.

