الصين ترفع سقف تحذيراتها: جيشنا سيستقبل بيلوسي في تايوان!

عربيات ودوليات

بكين - الوكالات: حذرت الخارجية الصينية، أمس، من عواقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه، في حال قررت إضافة تايوان إلى وجهاتها ضمن الجولة الآسيوية التي تقوم بها.

وقالت الخارجية الصينية: «في حالة قيام رئيسة مجلس النواب الأميركي بزيارة تايوان فإن الجيش الصيني لن يبقى مكتوف الأيدي».

وصدر التحذير الأحدث خلال إفادة دورية لوزارة الخارجية الصينية، حيث قال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان إنه بسبب وضع بيلوسي «رقم ثلاثة في الإدارة الأميركية»، فإن زيارة تايوان «سيكون لها تأثير سياسي جسيم».

ووصلت نانسي بيلوسي، إلى سنغافورة في ساعة مبكرة من صباح أمس في مستهل جولتها الآسيوية.

وقال متحدث باسم وزارة خارجية سنغافورة إن بيلوسي ستلتقي الرئيسة حليمة يعقوب، ورئيس الوزراء لي هسين لونغ، وستلتقي عددا من وزراء الحكومة، كما يتوقع أن تحضر حفلا مع غرفة التجارة الأميركية في سنغافورة.

وكانت بيلوسي قالت في بيان صدر نهاية الأسبوع إنها ستزور ماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة ملفات التجارة، وجائحة فيروس كورونا، وتغير المناخ، والأمن، والحكم الديموقراطي، ولم تؤكد التقارير الإخبارية أنها قد تزور تايوان.

وحذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من التدخل في تعاملات بكين مع تايوان خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي مع نظيره الأميركي جو بايدن.

وستكون بيلوسي أرفع مسؤول أميركي يزور تايوان منذ رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش عام 1997، في حال قامت بالزيارة.

وحاولت إدارة بايدن طمأنة بكين بأنه لا يوجد سبب «للهجوم»، وأنه في حالة حدوث مثل هذه الزيارة فإنها لن تشير إلى أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة.

