مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا

عربيات ودوليات

جاكرتا - الوكالات: بدأ آلاف الجنود الإندونيسيين والأميركيين أمس مناورات عسكرية مشتركة تستمر أسبوعين، وصفتها واشنطن بأنها تهدف إلى تعزيز «التعاون الإقليمي»، وسط توترات متصاعدة مع الصين.

وتجري المناورات في جزيرة سومطرة الإندونيسية وفي جزر رياو، وهي مقاطعة إندونسية مكونة من جزر صغيرة متناثرة بالقرب من سنغافورة وماليزيا.

ويتواجد حالياً أربعة آلاف جندي أميركي وإندونيسي على الأقل في الموقع، كما ستنضم إليهم قوات أسترالية وسنغافورية ويابانية. وتشارك اليابان للمرة الأولى في هذه المناورات السنوية التي تحمل اسم «سوبر غارودا شيلد».

وتبدي الولايات المتحدة وحلفاؤها الآسيويون قلقاً متزايداً بشأن الوجود الصيني المتنامي في المحيط الهادئ. لكن واشنطن أكدت أن المناورات لا تستهدف أي دولة، حتى لو كانت هذا العام تكتسب أهمية أكبر من الأعوام السابقة.

وقال ستيفن سميث قائد القوات الأميركية المشاركة للصحافة في جاكرتا «يتعلق الأمر بتمرين لبناء الثقة والتماسك والتفاهم المتبادل وتنمية القدرات والقضايا الأخرى ذات الصلة». وأضاف «إنه تدريب عسكري وليس تهديدا لأي جهة كانت».

وتستمر المناورات حتى 14 أغسطس وستتضمن تدريبات للمشاة والبحرية والقوات الجوية.

