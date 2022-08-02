إنكلترا بطلة «سيدات أوروبا»

دوليه

توج منتخب سيدات إنكلترا بلقب كأس أمم أوروبا 2022 بفوزه على منتخب ألمانيا 2-1، بعد التمديد في النهائي الذي جرى أول من أمس على ملعب ويمبلي. وتقدمت إنكلترا أولاً عبر إيلا تون 62، لكن منتخب ألمانيا عاد إلى المباراة في الدقيقة 79 عندما سجلت له لينا ماغول. وفي الشوط الإضافي الثاني وقعت كلوي كيلي على هدف الانتصار واللقب الغالي 111. وهذه المرة الأولى التي تظفر بها سيدات إنكلترا بلقب اليورو.

ولعبت إنكلترا مرتين النهائي من قبل لكنها خسرت، وذلك في النسخة الأولى عام 1984 أمام السويد، ثم أمام ألمانيا بالذات 6-2 في نهائي 2009 على الأراضي الفنلندية.

وحطم الحضور الجماهيري للمباراة والبالغ 87192 متفرجا الرقم القياسي في عدد الجماهير في المسابقة القارية سواء لدى الرجال أو السيدات. وكان الرقم السابق وهو 79115 متفرجا مسجلا في المباراة النهائية لنسخة الرجال عام 1964 في إسبانيا عندما توج صاحب الأرض باللقب على حساب الاتحاد السوفياتي (2-1).

وكانت المباراة الافتتاحية بين إنكلترا والنمسا (1-0) في «أولد ترافورد» والتي شهدت حضور 68871 متفرجا حطمت الرقم القياسي في عدد الجماهير في مباراة في كأس أوروبا للسيدات (41 ألفا)، في حين كان الرقم القياسي لعدد الجماهير في مباراة لمنتخب إنكلترا هو 77768 متفرجا وكان في ويمبلي أيضا وضد ألمانيا بالذات في مباراة ودية عام 2019 خسرتها الإنكليزيات 1-2.

وحطم الرقم القياسي المطلق في عدد الجماهير في مباراة كرة قدم للسيدات مرتين في الربيع الماضي من قبل برشلونة الإسباني على ملعبه كامب نو، الملعب الوحيد في أوروبا الذي يتسع لعدد من الجماهير أكثر من ويمبلي.

وفي 23 أبريل الماضي، حضر 91648 متفرجاً لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وفولفسبورغ الألماني، حيث بلغ سعر التذاكر 2.5 يورو للمشتركين في النادي وبين 9 إلى 15 يورو للآخرين. وبالنسبة لنهائي كأس أوروبا، تم طرح تذاكر بين 15 و99 يورو.

وبلغ إجمالي الحضور في النسخة الحالية لكأس أوروبا 574.875 متفرجاً، محطماً أفضل رقم للمسابقة القارية للسيدات والذي تم تحقيقه قبل 5 سنوات في هولندا مع 247041 متفرجاً.

