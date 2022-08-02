يوفنتوس يبحث عن بديل لبوغبا

دوليه

بات يوفنتوس الإيطالي، مجبراً على التعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الحالية. ويعاني الفرنسي بول بوغبا من إصابة في الركبة، وقد يغيب عن الملاعب حتى عام 2023، كما تعرض الأميركي ويستون ماكيني لخلع في الكتف، وسيبتعد عن المباريات لمدة شهر على الأقل.

وحسب صحيفة «كوريري ديللو سبورت»، فإن يوفنتوس عاد لمحاولات التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط لاتسيو. وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس أجرى مفاوضات إيجابية مع ماتيغا كييمان وكيل اللاعب، لكن تظل الأزمة لدى إدارة لاتسيو التي ترفض خفض سعر الصفقة عن 60 مليون يورو.

وأوضحت أن الفرصة الوحيدة لضم ميلينكوفيتش هذا الصيف، تتمثل في بيع الثنائي آرثر ميلو وأدريان رابيو.

