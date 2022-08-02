بيانيتش يفضل البقاء رغم العروض

دوليه

تحدث تقرير صحافي عن وجود العديد من العروض للبوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط برشلونة، للرحيل عن الفريق هذا الصيف. وأظهر بيانيتش، مستويات مميزة خلال الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة الأميركية، وتدرس إدارة النادي، وضعه الحالي. وبحسب صحيفة «سبورت»، فإن بيانيتش تلقى عدة عروض في الأسابيع الأخيرة، لكن أولويته هي البقاء في برشلونة، وسيتم حسم مستقبله هذا الأسبوع. وأضافت الصحيفة «سيكون كل شيء واضحا، وحال استمر بيانيتش في برشلونة، سيتعين عليه خفض راتبه». وأشار التقرير إلى أن بيانيتش تلقى عروضا من يوفنتوس ونابولي ولاتسيو بالكالتشيو، نظرا لشهرته الكبيرة في إيطاليا بسبب فترته بقميص السيدة العجوز. وأفادت الصحيفة أن ميرالم بيانيتش لديه عرض مذهل من السعودية. وأكد التقرير أن القرار النهائي فيما يخص بيانيتش، سيكون للمدير الفني تشافي هيرنانديز، لأن الإدارة الرياضية أخرجته تماما من الحسابات.

