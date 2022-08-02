الكويت يواجه بوليسلاف.. والسالمية يلتقي الأهلي ودياً

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يخوض نادي الكويت اليوم أولى مبارياته الودية في معسكره بالنمسا عندما يواجه فريق ملادا بوليسلاف التشيكي. ويواصل الأبيض تدريباته اليومية في المعسكر على فترتين تحت قيادة المدرب الكرواتي روديون غاسانين رادان، ومن المنتظر أن يخوض الفريق 3 مباريات أخرى أمام أندية العين والوحدة والشارقة الإماراتية أيام 5 و9 و15 أغسطس الحالي. ودعم الأبيض صفوفه للموسم الجديد بتعاقدات محلية وأجنبية، فضم أحمد الظفيري ورضا هاني ومحمد فريح وفواز مبيلش، كما تعاقد العراقي مع شيركو كريم والعماني أرشد العلوي، والمدغشقري كارلوس أندريا، وجدد عقد التونسي طه الخنيسي، مع استمرار المغربي المهدي برحمة.



كما يلتقي السالمية مع الأهلي السعودي في الساعة 06:00 مساء اليوم في مباراة ودية بتركيا حيث يعسكر الفريقان استعداداً للموسم الجديد. واكتملت صفوف السماوي بالتحاق الكولومبي كارلوس ريفاس والبرازيلي أليكس ليما بالتدريبات التي يقودها مدرب الفريق المخضرم محمد إبراهيم. وعزز السالمية صفوفه بالتعاقد مع ريفاس والعراقي آسو رستم واستمرار ليما والعاجي جمعة سعيد والغامبي سانغ بيير، بالإضافة إلى ضم مهاجم اليرموك الشاب عذبي شهاب.

في المقابل، يستعد الأهلي السعودي للموسم الجديد الذي سيلعبه ضمن مصاف الدرجة الأولى في دوري يلو بعد هبوطه الموسم الماضي، وخاض الفريق مباراة ودية أمام الشحانية القطري انتهت بالفوز 2-1.



ويفقتد الأهلي هدافه السوري عمر السومة الذي اقترب من الرحيل إلى العربي القطري الذي قدم عرضاً للأهلي بقيمة مليوني دولار من أجل شراء عقد اللاعب الممتد حتى 2024 مع النادي السعودي.

من جانب آخر، يواصل القادسية تدريباته على فترتين صباحية ومسائية في المعسكر المقام في مدينة 6 أكتوبر المصرية استعدادا للموسم الجديد، ومن المقرر ان يخوض الأصفر 4 مباريات ودية خلال المعسكر الذي يستمر حتى 12 الشهر الحالي أمام أندية السكة الحديد و أف سي مصر وحرس الحدود المصرية، ونادي الساحل السعودي.

