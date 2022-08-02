مواعيد مسابقات الشباب والناشئين

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اعتمد المكتب التنفيذي الموعد الجديد لكأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان من 1 إلى 18 مارس 2023، فيما تقام كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 من 3 إلى 20 مايو 2023، وحدد موعد تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 من 4 الى 12 سبتمبر 2023، والنهائيات من 10الى 28 يناير 2024، في حين حدد موعد تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 من 6 الى 14 سبتمبر 2025

والنهائيات من 7 الى 25 يناير 2026. أما تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 فتقام خلال الفترة من 21 الى 29 سبتمبر 2024

والنهائيات من 6 الى 23 فبراير 2025بينما تقام تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2027 خلال الفترة من 19 الى 27 سبتمبر 2026. وحدد موعد تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2025 من 19 الى 27 أكتوبر 2024 والنهائيات من 3 الى 20 أبريل 2025، أما تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2027 فتقام خلال الفترة من 17 الى 25 أكتوبر 2026.

