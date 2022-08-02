بطولات «الصالات والشاطئية»

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تقام كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 خلال الفترة من 16الى 26 مارس 2023، بينما تنظم كأس آسيا للكرة الشاطئية 2025 من 20 الى 30 مارس 2025،في حين تنطلق تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في 2 أكتوبر 2023 وتستمر حتى 13 منه على أن تقام النهائيات من 31 يناير وحتى 11 فبراير 2024، أما تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2026 فتقام من 15الى 26 أكتوبر 2025، والنهائيات من 11الى 22 فبراير 2026. وتنظم بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2023 من 16الى27 أغسطس 2023، وبطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2024 من 10 الى 21 يوليو 2024، فيما تقام بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2025 من 9 الى 20 يوليو 2025، وبطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2026 من 5 الى 16 أغسطس 2026.

