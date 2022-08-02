5 ميداليات لـ«الرماية» في كازاخستان

محلية

حصد منتخب الرماية 5 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية وبرونزية في منافسات البطولة الآسيوية العاشرة وبطولة الجائزة الكبرى لرماية الأطباق الطائرة المقامتان في كازاخستان والتي انطلقت في 28 يوليو الماضي وتستمر منافساتها حتى 8 الشهر الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد ونادي الرماية دعيج العتيبي في بيان صحافي أمس إن الرامي بدر المقلد استطاع الفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفردي للتراب متفوقا على القطري راشد العذبة الذي حل ثانيا والرامي الصيني يو هيشونج صاحب المركز الثالث.

وأضاف العتيبي أن الرامية سارة الحوال حققت الميدالية الذهبية في مسابقة التراب متفوقة على كل من راميات الصين وكازاخستان. وذكر أنه في مسابقات بطولة الجائزة الكبرى للاتحاد الدولي لرماية الأطباق الطائرة حقق ناصر المقلد الميدالية الذهبية في منافسات تراب متفوقا على الإيطالي ماتيا ساردي الذي حل ثانيا فيما حل طلال الرشيدي ثالثا محققا برونزية المسابقة.

وأشار إلى أنه في مسابقات التراب للسيدات أحرزت شهد الحوال الميدالية الفضية والمركز الثاني بعد منافسة قوية مع رامية الصين التي حصدت المركز الأول بالمسابقة ليحقق أبطال الكويت خمس ميداليات في مسابقات التراب للفردي في البطولتين.

وأشاد العتيبي بالنتائج التي حققها رماة الكويت وتطور ادائهم ومستواهم ما مكنهم من الصعود الى منصات التتويج مشيرا الى أن الرماية الكويتية ستشارك ببطولة العالم للرماية بكرواتيا في سبتمبر المقبل. وبين أن الرماة يطمحون من خلال تلك البطولة لتحقيق المقاعد الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024.