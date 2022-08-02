«شباب السلة» هزم عمان

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حقق منتخب كرة السلة فوزه الاول على حساب عمان 67-52 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثالثة من بطولة الخليج للشباب المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا، والتي تستضيفها الامارات لغاية 6 أغسطس المقبل، كما فازت السعودية على الامارات 58-48 وقطر على البحرين 63-47.

ويخوض «أزرق السلة» في 07:30 مساء اليوم مواجهة قوية أمام نظيره البحريني في الجولة الرابعة من البطولة فيما تلتقي السعودية مع قطر والامارات مع عمان.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على ان يلتقي عقب الدور التمهيدي، الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي، وسيتأهل الفائزان الى الدور النهائي.

يذكر ان الاول والثاني في هذه البطولة سيتأهلان الى نهائيات آسيا التي ستقام الشهر المقبل في طهران ممثلين عن الزون الخليجي. وكان الأزرق خسر مباراتيه الأوليين أمام قطر والسعودية قبل أن يتغلب على عمان وهو يسعى اليوم إلى تحقيق الانتصار من اجل الحفاظ على أمله في المنافسة على المراكز المتقدمة.

