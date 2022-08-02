«الكراتيه» أشاد بالإنجاز العربي

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أشاد رئيس اتحاد الكراتيه محمد الجاسم بالإنجازات الكبيرة التي حققها المنتخب الكويتي في البطولة العربية الـ13 التي اختتمت السبت الماضي في مصر وتمثلت بحصد 11 ميدالية بواقع ذهبية واحدة وأربع فضيات وست برونزيات.

وقال الجاسم عقب استقباله وفد المنتخب لدى عودته إلى البلاد أول من امس إن لاعبي المنتخب ومعظمهم من الشباب الواعد تمكنوا من تحقيق حصيلة مميزة من الميداليات في هذه البطولة القوية التي استمرت ثلاثة أيام وأحرز المنتخب المصري لقبها.

وذكر أن المنتخب الكويتي يستعد للمشاركة في عدة بطولات بالفترة المقبلة في مقدمتها دورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي التي تستضيفها مدينة قونية التركية خلال الشهر الحالي، مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة للاتحاد وضمان الاستعداد الجيد للاستحقاقات الخارجية.

من جانبه قال رئيس الوفد الكويتي المشارك في البطولة فيصل العتيبي إن لاعبي المنتخب حصدوا ذهبية منافسات الكاتا الاستعراضية جماعي للرجال عبر اللاعبين سلمان الموسوي ومحمد الموسوي ومحمد أحمد كما نال فضية نفس المسابقة لفئة الفردي عبر اللاعب سلمان الموسوي.

وأحرزت فضية في منافسات الكاتا جماعي سيدات اللاعبات ياسمين المطوع ودلال السعيد وأسرار عيسى أما في منافسات كاتا فردي للسيدات فحصلت على الميدالية الفضية اللاعبة ياسمين المطوع وفي منافسات قتال فردي رجال وزن تحت 84 كلغ فاز اللاعب يوسف أحمد بالميدالية الفضية.

وحصل كل من اللاعب محمد العتيبي على الميدالية البرونزية في منافسات قتال فردي رجال وزن تحت 60 كلغ واللاعب يوسف الصراف على برونزية في منافسات قتال فردي رجال وزن تحت 67 كلغ اضافة الى تحقيق لاعبي المنتخب برونزية قتال جماعي للرجال. وحققت اللاعبة سلامة السلطان برونزية قتال فردي سيدات وزن تحت 50 كلغ فيما حققت اللاعبة دلال السعيد برونزية قتال فردي سيدات وزن تحت 55 كلغ واللاعبة أسرار العيسى برونزية قتال فردي سيدات وزن تحت 61 كلغ.

