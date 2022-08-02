«فو – سبورت» تنظم «كرة الصالات الأولى للسيدات»

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أعلن مدير العلاقات العامة في منصة «فو» أحمد السويلم أن «فو – سبورت» بصدد تنظيم اول بطولة نسائية لكرة القدم للصالات المغلقة بمشاركة 50 لاعبة، مشيراً إلى أن البطولة ستستضيفها جامعة الخليج في صالاتها المغلقة اعتباراً من يوم غد وتستمر حتى الجمعة المقبل (من الساعة 05:30 وحتى 09:30 مساء)، معتبراً أنها «مبادرة تجسد التعاون البناء مع منصة فو».

وقال السويلم: «اجدها فرصة مناسبة للاشادة بالدعم الايجابي الذى تقدمة جامعة الخليج مشكورة في استضافة ودعم هكذا نشاط شبابي نسائي رائد من نوعه». وتابع: «مبادرة فو – سبورت في اقامة هذه البطولة تأتي ضمن مجموعة من الانشطة والفعاليات التي تقوم بها في هذه المرحلة». جدير بالذكر أن «فو» منصة غير ربحية تقوم بدعم الشباب في كافة المجالات الابداعية والاجتماعية والفنية والاعلامية والرياضية.

