«الكارتينغ» ينظم بطولة شهداء القرين

محلية

ينظم النادي الكويتي للكارتينغ اليوم بطولة شهداء القرين على حلبة مجمع الكوت من السادسة حتى العاشرة مساء.وتشمل البطولة مشاركة فئتين الاولى (فتيان وفتيات) من عمر 7 إلى 12 عاما والثانية فئة الشباب والبنات من عمر 13 عاما فما فوق.

وخصص النادي جوائز مالية للفائزين الثلاثة من كل فئة حيث يحصل صاحب المركز الأول على 300 دينار والثاني 200 دينار فيما ينال الثالث 150 دينار.

من جانبه، قال رئيس النادي د. حامد بوشهري إن «إقامة بطولة شهداء القرين تتزامن مع الذكرى الـ32 للغزو الغاشم على دولتنا الحبيبة الكويت، كما انها تأتي لاستذكار الأعمال البطولية لشهداء الكويت في الغزو، وتضحياتهم بأرواحهم من اجل هذا الوطن الغالي».

وأفاد بوشهري ان منتخب الكارتينغ بصدد إقامة معسكر خارجي في بلجيكا خلال الفترة من 6 الى 15 الشهر الحالي، يعقبه المشاركة في بطولتين الاولى بطولة بنلوكس خلال الفترة من 16 الى 21 من الشهر ذاته، والثانية بطولة يورو سيرس خلال الفترة من 25 الى 28 أغسطس، موضحاً أن مدربي النادي اختاروا نخبة لاعبي الموسم الماضي لتمثيل الكويت في البطولتين وعلى رأسهم بطل الكويت والنادي فهد الخالد.

