هل كانت هناك دلالات على الغزو؟!

الاخيرة

رغم الدلالات التي سنذكرها في الفقرات القادمة، أعتقد أن أهم سببين (باقيين) جعلونا بالكويت لا نحتاط لغدر المجرم صدام وغزوه هما: أولاًعدم وضع الرجال المناسبين في الأماكن المناسبة القادرين على القراءة والاطلاع والتحليل والتنبؤ الصحيح بالقادم من الأحداث، والثاني خلافاتنا الشديدة بالداخل التي تُطمع الآخرين بنا، وتجعل مسؤولينا قيادات وقوانا السياسية لا يتفرغون لما يجري حولنا وفي العالم بدلالة أن حشد الطاغية 120 ألفاً على الحدود لم يوقف الخلاف، وبقي الخلاف مستعراً إبان الغزو بدلالات ما حدث في دهاليز مؤتمر جدة، وعاد الخلاف بشكل أشد بعد التحرير، وعاد معه نهج عدم تعيين الناس المناسبة في الأماكن المناسبة كي يستشعروا الخطر قبل حدوثه ويستعدوا له.



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مع انهيار جيش صدام عام 82 في المحمرة وانسحابه من إيران والاعتقاد بأن الحرب العراقية - الإيرانية انتهت آنذاك، التقى الصحافيون في حينه الجنرال شوارزكوف على البارجة لاسالا وتم سؤاله عما سيحدث بعد انتهاء تلك الحرب فأجاب أنه لا يعرف نوايا صدام، ولكنه يعرف تماماً قدراته، وهي أن يغزو الكويت ويهدد السعودية (اخرجت هوليود عام 84 فيلم الدفاع الأمثل عن غزو عراقي كامل للكويت)، استمرت الحرب العراقية - الإيرانية 6 أعوام أخرى تقاعد خلالها الجنرال شوارزكوف، ولكن ما إن انتهت فعلياً في 8/8/88 حتى أرجع من تقاعده ليخلق لعبة حرب عام 90 سميت INTERLOCK90 عبارة عن سيناريو غزو عراقي كامل للكويت... واحنا نايمين أو مشغولين بخلافاتنا!



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قام صدام فور انتهاء حربه مع إيران 88 بعرض توقيع معاهدات عدم اعتداء مستغربة مع إيران والسعودية وحتى بعض الدول الخليجية ولم يسأله أحد في الكويت لماذا لم تعرض تلك المعاهدات على الآخرين وكأنك تريد أن تأمن جانبهم في مشاريعك المستقبلية، ولم تعرضها على الكويت؟! ومن الأمور المحيرة عدم قيام الكويت بتوقيع معاهدات دفاعية مع أميركا لحماية نفسها إبان الحرب العراقية - الإيرانية 80-88 ورهانها الكامل على صدام المهزوم جيشه حتى أربعة أشهر فقط من انتهاء تلك الحرب عندما سمح له باستخدام الأسلحة الكيماوية لتحرير الفاو وأراضيه بالوسط والشمال، ولم نتعن حتى اختراق بلده استخباراتياً كما كان هو مخترق بلدنا استخباراتيا لمعرفة حقيقة الأحوال والنوايا الكامنة.



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ومما ثبت من لقاءات د. حميد عبدالله مع قيادات الحرس الجمهوري والحرس الخاص أن صدام طلب من تلك القيادات - دون علمنا كالعادة - وفور انتهاء حربه مع إيران التدرب على حرب احتلال المدن والمباني بحجة نيته لتحرير الضفة الغربية من إسرائيل، وهي حجه لا تفوت على طفل صغير لاستحالة قبول الأردن لاختراق الجيش العراقي أرضه للقيام بتلك المغامرة، وقد كانت هجرة اليهود السوفيت على أشدها آنذاك، والكلام يدور عن طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية ليسكنها اليهود الروس وتوطين الفلسطينيين في الأردن، وكان الأردن قد فقد الضفة عام 67 بسبب اشتراكه غير الحكيم بحرب تسببت بها الغوغائية الثورية، وكان من الاستحالة أن يقبل بتلك الأكذوبة وصدام يعلم بذلك، وكل تلك التمارين التي بدأت عام 88 كانت تحضيراً لاحتلال الكويت، يضاف إلى ذلك عدم استماعنا لتحذيرات سفيرنا في واشنطن من غزو كامل كما وصله من القيادات السياسية والعسكرية الأميركية، والحال كذلك لتحذيرات من وزراء ونواب (بالمجلس الوطني) أثبتتها المحاضر وشخصيات أخرى كانت في بغداد، كنائب مجلس الأمة الأسبق فيصل الدويش... لكن تلك التحذيرات والدلالات لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح...



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آخر محطة:

سافرت إلى لندن يوم السبت 28/7/90 وعدت الأحد 29/8/90 ضمن عملي كطيار آنذاك وقرأت ما كتبته صحف يوم الاحد البريطانية شديدة الاطلاع وكيفية اهتمامها وتصديرها للحشود العراقية، ولذلك دلالة وأهمية كبيرة، ومن ذلك ما أرسله من الكويت كبير مراسلي الصنداي تلغراف باتريك بيشوب من الكويت، ومضمونه أن بلدنا سيتعرض لغزو كامل من العراق لن يوقفه أحد وسيشهد العالم هجرة جماعية من الكويت للسعودية، استندت على ذلك التقرير في كتابة مقال أحذر فيه من أن القضية ليست محددة بالشريط الحدودي وتوجهت من المطار لمقر الصحيفة التي أكتب بها، حيث منع المقال كون الأجواء أجواء تهدئة والرقابة على الصحف قائمة آنذاك... وحدث ما حدث!