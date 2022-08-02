سمو الأمير عزَّى خادم الحرمين بوفاة الأميرة مي

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، سائلاً سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سموه ببرقية تعزية إلى جوزيف آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة، التي هطلت على ولاية «كنتاكي» وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية، آملا سموه بأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى اغناسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري الصديق، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللاتحاد السويسري وشعبه الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سموه ببرقية تعزية إلى د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة، التي هطلت على مقاطعتي «بلوشستان» و«خيبر بختونخوا»، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وتمام العافية، وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث ببرقية تهنئة إلى باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

