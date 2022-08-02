ولي العهد عزى خادم الحرمين وبايدن وعلوي وهنأ سويسرا وبنين

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد.

وبعث سموه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سموه ببرقية تعزية إلى جوزيف آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي وقعت على ولاية «كنتاكي» متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى اغناسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري الصديق ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تعزية إلى د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعتي «بلوشستان» و«خيبر بختونخوا» سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

