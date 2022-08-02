loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

النواف عزَّى خادم الحرمين وبايدين وعلوي وهنَّأ رئيس سويسرا وبنين


بعث الفريق أول م. سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.
وبعث سموه ببرقية تعزية إلى جوزيف آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي وقعت على ولاية «كنتاكي».
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى اغناسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري الصديق بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
وبعث سموه ببرقية تعزية إلى د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعتي «بلوشستان» و«خيبر بختونخوا».
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة