النواف عزَّى خادم الحرمين وبايدين وعلوي وهنَّأ رئيس سويسرا وبنين

وطن النهار

بعث الفريق أول م. سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

وبعث سموه ببرقية تعزية إلى جوزيف آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي وقعت على ولاية «كنتاكي».

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى اغناسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري الصديق بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبعث سموه ببرقية تعزية إلى د. عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعتي «بلوشستان» و«خيبر بختونخوا».

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

