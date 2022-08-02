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وطن النهار

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الكويت شاركت في اجتماع «مقاطعة إسرائيل»


جددت الكويت تمسكها بمقاطعة إسرائيل ومنتجاتها وما يتعامل معها من الشركات وذلك في اجتماع لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.
وقال ممثل الكويت في الاجتماع مشاري الجارالله لـ «كونا» إن أي بضائع تكون عليها «شبهة» بأنها إسرائيلية أو تتبع شركات محظورة يتم اتخاذ بشأنها الإجراءات اللازمة ويتم مصادرتها وفقا لتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك الكويتية وتوصيات مكاتب المقاطعة.
وأضاف الجارالله الباحث القانوني فى مكتب مقاطعة اسرائيل فى الادارة العامة للجمارك أن رئيس المؤتمر أثنى على دور مكتب مقاطعة اسرائيل بالكويت مؤكدا أنه من أنشط المكاتب التي تتعامل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشدد على أن قوانين المقاطعة تشكل أداة ضغط على اسرائيل مؤكدا أهمية استمرار مكاتب المقاطعة العربية في تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر. وقال الجار الله إن المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات ومنها حظر بعض الشركات التي تنطبق عليها قوانين وشروط المقاطعة الإسرائيلية.


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