المكراد افتتح مركز إطفاء «المطلاع»

وطن النهار

بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالانابة الشيخ طلال الخالد بسرعة إنشاء مركز إطفاء مؤقت في مدينة المطلاع، قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح أمس بافتتاح مركز إطفاء مؤقت في مدينة المطلاع وذلك لتغطية الاستجابة للحوادث والبلاغات في المدينة والمناطق المحيطة فيها.

واوضحت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان هناك خططا تتبعها قوة الإطفاء العام بافتتاح مراكز جديدة تزامنا مع إنشاء المدن والمناطق الجديدة في الكويت لتقليص فترة الاستجابة للوصول الى مكان الحادث عبر توزيع مراكز الإطفاء على جميع المحافظات، وقد تم افتتاح هذا المركز المؤقت الذي تم تجهيزه باحدث الآليات والمعدات لحين الانتهاء من إنشاء المراكز الرئيسة التابعة للمدينة لتحقيق الأمن المجتمعي وحماية للأرواح والممتلكات.

حضر الافتتاح نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ومدير ادارة اطفاء المراكز الشمالية العقيد علي بن رضا.

