قطع التيار الكهربائي عن 3 عقارات مخالفة في الجابرية والشعب

وطن النهار

أعلنت البلدية تنفيذ إجراءات قطع التيار الكهربائي عن 3 عقارات مخالفة في منطقتي الجابرية والشعب بالتنسيق والتعاون مع فريق الضبطية القضائية في وازرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وبمساندة أمنية من وزارة الداخلية.

و أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م. مبارك العجمي بانه تم قطع التيار الكهربائي عن عقارين مخالفين بمنطقة الجابرية بالإضافة إلى قطع التيار عن عقار مخالف في منطقة الشعب بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار إلى قيام احد العقارات بتوصيل التيار بطريقة مخالفة وقد تم الاتصال على الفور بالجهة المعنية وتم قطع التيار عنه، مؤكدا أن الفريق الرقابي قام باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك العقارات قبل تنفيذ قطع التيار الكهربائي.

وأضاف العجمي أن الجولات الميدانية مستمرة لرصد جميع العقارات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية وصولا الى قطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من تفشي ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، داعيا أصحاب العقارات التعاون مع فرق البلدية الرقابية والجهات المعنية أثناء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.

