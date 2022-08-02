الحسينيات أحيت شعائر الليلة الثانية من محرم

وطن النهار

واصلت الحسينيات والمجالس احياء ليالي عاشوراء من محرم الحرام 1444 هجري حيث اقيمت المآتم والمحاضرات الخاصة بالليلة الثانية من شعائر عاشوراء مساء امس الاول

وتطرق الخطباء لعدد من المواضيع الاجتماعية والدينية والاخلاقية وطرح الافكار العقائدية والعلمية واستذكار مسيرة رحلة ركب الامام الحسين عليه السلام واهل بيته وانصاره خروجا من مكة ووصولا الى ارض كربلاء وبعض الاحداث التي واجهتهم خلال الرحلة ولقائهم لبعض الانصار الذين التحقوا بركبهم وانضموا اليهم في الطريق.



الحسينية الكربلائية



اقامت حسينية الرسول الاعظم الكربلائية في الدعية مساء اول امس شعائر الليلة الثانية من ليالي عاشوراء من محرم 1444 هجري حيث ارتقى المنبر الخطيب السيد مهدي النواب والقى محاضرة تحدث فيها عن مفهوم البركة في الاسلام وانواع البركة وتذاكر بعض جوانب حياة الامام الحسين عليه السلام واحداث واقعة الطف وختمها بايات رثائية حزينه اعقبها بعد ذلك شعائر اللطم بحضور الرواديد وتوزيع بركة الطعام.



واستهل الخطيب الحسيني السيد مهدي النواب محاضرته بالاية الكريمة: قال تعالى رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين موضحا معنى مفردة البركة ومشتقاتها حيث وردت في القرآن الكريم في قرابة الثلاثين آية، فتارة يقول القرآن كلمة مباركة وتارة يقول بركات، والبركة بحسب التفاسير ومن اجملها مفهوم النماء والبقاء وترك الاثر وغالبا لاتكون بالكم بل بالكيف وفي روايات اهل البيت عليهم السلام ورد ان الله اذا احب مؤمن بارك فيه، وكذلك في ادعيتهم يقول المؤمن اللهم بارك لي في عمري وبارك لي في رزقي وذريتي وهنا معنى البركة يعني الشيء الثابت الذي يبقى والذي لا يضعف فمثال البعض دعا بالبركة في الاولاد فرزق بولد واحد لكن الله يبارك بذريته عن طريق هذا الولد الواحد وربما لم يرزق بولد فيبارك الله في بناته.



بركة المكان والزمان



واضاف: والقرآن الكريم يقسم البركة على اربعة اقسام الاول هو ان الله يجعل البركة في المكان وبعض الاماكن المباركة ويذكر ذلك بقوله للذي ببكة مباركا فقد جعل الله مكة مكانا مباركا وحلت فيه النفحات الربانية وفي الروايات ان من يصلي ركعتين في مكة الله يعطيه مقابل كل ركعة 100 الف ركعة ويضاعف عمله وكذلك المسجد الاقصى الذي يقول القران الذي باركنا حوله، وكذلك كل مكان له علاقة بالمعصومين عليهم السلام فهو مكان مبارك والمدينة المنورة والنجف ومشهد الرضا وكربلاء وغيرها من المدن المقدسة.

وتابع النواب: ويأتي القران ليوضح لنا ان الله جعل البركة ايضا بالزمان فيقول تعالى حم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة، انا كنا منذرين وهي ليلة القدر وهي ليلة بارك الله فيها فليلة واحدة ويوم القدر وفيها خير الدنيا والاخرة، وكذلك البركة في ليلة الجمعة وفيها البركات الخاصة ويستحب احياءها بالعبادة، وكذلك من الليالي المباركة ليالي استشهاد المعصومين عليهم السلام وليالي ولاداتهم.



تابوت موسى



ولفت الى الامر الثالث الذي ذكره الله وفيه البركة فقد جعل الله البركة في الاشياء، مثلا البركة في الماء فقد قال تعالى وانزلنا من السماء ماء مباركا وهنا بحث عقائدي مهم ومن جملة الاشياء التي جعل الله فيها البركة بعض الجماد اي الامان العافية والراحة وكل خير مثال تابوت موسى عليه السلام والقصة مذكورة عندما ارسل فرعون جلاوزته الى دور بني اسرائيل ليروا من المرأة الحامل فيبقررن بطنها بحثا عن موسى وام موسى كانت قد ولدته وخافت عليه فقالت لو وجدوه سيقتلوه فجعلت موسى على قطعة خشب والقته في اليم والقرآن الكريم عبر عن هذه الخشبة او الصندوق بتابوت، واسيا عندما انتشلت موسى من النهر احتفظت فيه وقال اذا كبر موسى تبقى له ذكرى وتقول له قصته الى ان بالفعل كبر موسى وارسله الله



وفي طور سيناء اعطته التابوت وفرح به وكان يجعل الالواح التي فيها العلوم والاوامر الالهيه والتشريعات واصبح بالفعل تابوتا مباركا وكان بنو اسرائيل كلما دخلوا معركة او حربا كانوا يأتون بهذا التابوت ويقدمونه امامهم وكانوا غالبا ما ينتصرون بها، ويروى انه بعدها بمئات السنوات ضاع التابوت الى ان يذكر القرآن قضية طالوت وجالوت ومعركتها وجماعة طالوت قالوا له اننا لانقدر على مواجهة جالوت فاطلب من الله ان يرسل الينا رسول يؤازرنا ويساعدنا وطلب ذلك من رب العالمين فارسل اليهم شخصا قرويا قويا واسمه داوود وكانوا يريدون علامة هذا الرسول فقال تعالى واية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ومن هنا نعرف ان بعض الاشياء فيها البركة من الله ونستطيع ان نجعلها وسيلة الى الله.



شخصيات مباركة



واشار النواب الى النوع الرابع من البركة وهو البركة بالافراد او الاشخاص ولعل البركة تتمثل في أمة او في شخص يعتبر بركة الامة فمثلا القرآن يطرح مثال عيسى عليه السلام عندما قال وهو مولود رضيع اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا وقال تعالى ويبرأ الأكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله، ونحن في هذه المجالس نستقي البركة من الحسين عليه السلام.

وختم في رثاء الامام الحسين وذكر مصيبته مستشهدا انه في مثل هذا اليوم الثاني من محرم اقبل الحسين الى كربلاء وعندما وصل توقف جواد الحسين عليه السلام فابدله باخر وثالث ورابع الى ان وصل سبعة ولكنهم لم يتحركوا والامام الحسين يعرف بذلك ولكنه يمهد للمصيبة وسأل عن الدليل فقال له يا هذا اتعرف ما اسم هذي المنطقة قال بلى فسأله عن اسمها فقال ياسيدي تسمى بشاطىء الفرات وقال لها اسم اخر فقال نعم سيدي تسمى نينوى وتسمى ارض الغاضريات الى ان قال له كربلاء فقال الحسين اعوذ بالله من الكرب والبلاء وقال هنا محط رحالنا وانزلوا الضعن وارفعوا الخيام.



الحسينية الجديدة



تابعت مجالس ذكر أهل البيت عليهم السلام إحياء ليالي شهر المحرم الحرام على التوالي، وفي الليلة الثانية ارتقى المنبر الخطيب السيد محمد شبر في الحسينية الجديدة في محاضرة تحت عنوان طلب العلم فريضة مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم

واستهل الخطيب الحسيني السيد محمد شبر المحاضرة بالفقرة الفقهية والتي حدث فيها عن احكام الطهارة وعن الستة على المحرمات على المسلم الجُنب.

وعرج شبر في محاضرته الى الفقرة القرآنية عن قول الله تعالى فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى? جِذْعِ النَّخْلَةِ وعن اللفظ الصحيح فأجاءها وعن قول المفسرين لمعنى المفردة مضيفا ان الاية التي تليها فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا موضحا ان معنى سريا بعض المفسرين قالوا المقصود سيدا عظيما اي سيدنا عيسى عليه السلام والبعض الاخر قال ان المقصود هو جدول الماء.



واضاف شبر ان الشريعة الاسلامية تحث على طلب العلم وما اكثر الايات والروايات التي تحث على طلب العلم ومنها فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مشيرا الى انه مع التقدم يستطيع الجميع طلب العلم بطرق مختلفة مستشهدا بقول النبي صل الله عليه واله وسلم منْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلَى الجنةِ، وَإنَّ الملائِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَهَا لِطالب الْعِلْمِ رِضًا بِما يَصْنَعُ موضحا ان الجميع يستطيع طلب العلم من خلال الوسائل الحديثة

