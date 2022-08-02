نواب «فضُّوا» مكاتبهم بالمجلس: الحل قريب.. والانتخابات في أكتوبر

الأولى

بعد تشكيل الحكومة الجديدة المصغرة بوجود 12 وزيرا فقط، توقعت مصادر برلمانية ان يتم رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة بعد اداء القسم.

وأضافت المصادر أن الحكومة الجديدة بحسب عدد وزرائها يعطي انطباعاً انها لن تحضر أي جلسة قادمة سواء كانت لمناقشة الميزانية او لاقرار القوانين، وانها سترفع كتاب عدم التعاون في هذه الأيام ثم تصدر مرسوم ضرورة للميزانيات، وبعد اصدار مرسوم حل مجلس الأمة سيتم الاعلان عن تحديد موعد للانتخابات الجديدة والتي من المحتمل ان تكون في شهر أكتوبر القادم وعلى هذه الاحتمالات قام بعض النواب بنقل أوراقهم وحاجياتهم من مكاتبهم تحسبا لصدور مرسوم احل والطلب منهم باخلاء المكاتب.



من جهته، حمل رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف مسؤولية تهيئة الاجواء النزيهـة للانتخابات المقبلة.

وقال السعدون ان ترحيب الشعب الكويتي الصادق والمستحق بتكليف النواف برئاسة الوزراء يلقي عليه مسؤولية تهيئة الظروف ليقوم الشعب بقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد وذلك باجراء انتخابات الفصل التشريعي 17 وفقا لسجلات المعلومات المدنية والانتخاب بالبطاقة المدنية، وبالتالي اي اجراء يتخذ في هذا الصدد يستوجب ان يكون ضمن اطار الدستور والقانون.