إيران تعلن رسمياً قدرتها على إنتاج سلاح نووي

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طهران- واشنطن- الوكالات: أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن لدى بلاده القدرة التقنية على صناعة قنبلة نووية ولكنها لا تنوي ذلك.

وقال إسلامي، في مقابلة نشرتها أمس وكالة «فارس» للأنباء، إن لدى بلاده تعاونا بناءً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن الوكالة تشرف على برنامج إيران النووي.

وأضاف المسؤول الإيراني أنه إذا كانت الأطراف المقابلة تريد حقا التوصل إلى اتفاق لإعادة تفعيل الاتفاق النووي لعام 2015، فعليها أن تكف عن تكرار الاتهامات الواهية السابقة.

وقال المسؤول الإيراني إن الاتهامات الإسرائيلية لإيران بشأن برنامجها النووي لن تؤثر على مسار عملها ولن تحقق أي نتيجة. وفيما يتعلق بالمفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، أعلنت الخارجية الإيرانية، امس، أنها درست المقترحات التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي.

وتقول تل أبيب وواشنطن إن طهران تقترب من الحصول على القدرات اللازمة لإنتاج قنبلة نووية خلال بضعة أشهر.

وتؤكد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، في حين تهدد إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني إن إيران أبلغت الجانب المقابل بوجهة نظرها.

وأضاف أن بلاده تبادلت رسائل جدية مع الأطراف المقابلة خلال الأيام الماضية بشأن المضي قدما في المفاوضات.

ورحب كنعاني بأي مبادرات تساعد في تسهيل مسار المفاوضات، مبديا تفاؤله بالتوصل لاتفاق منطقي، حسب وصفه.

من جهتها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي، وُصِفَ بالرفيع، قولَه إن بلاده أوقفت إنفاذ عقوبات واسعة على إيران لإحياء الاتفاق.

كما قال هذا المسؤول للصحيفة الأميركية إن إدارة الرئيس بايدن ستفرض بشكل منتظم عقوبات على طهران في حال رفضها العرض الذي قدمه الوسيط الأوروبي قبل أيام.