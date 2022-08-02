الثلاثاء 02 أغسطس 2022 ,5 محرم 1444
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وطن النهار
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دندرة
مرور 32 عاماً على الغزو الصدامي الغادر... هل تعلمنا هل اتعظنا وهل توحَّدنا؟!
دندرة
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