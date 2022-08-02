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G.P.S


إن لم نتعلم من دروس الغزو فلن نتعلم أبداً... أبداً وستضيع دماء شهدائنا الأبرار هدراً !
تائه


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