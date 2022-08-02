العوفان لـ«النهار»: نبحث عن رفات 48 أسيراً

وطن النهار

بينما أكد مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان، أن عدد شهداء الكويت بلغ 1313 شهيداً منهم 553 شهداء الأسر، كشف عن عزم المكتب إدخال التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في البحث عن المعلومات الخاصة بكل شهيد لتكون بين يدي المتصفح بضغطة زر، موضحاً أن هذه التقنية ستطبق في بعض الاماكن العامة، لاسيما منها متحف الشهيد وحدائق الكويت.

وأعلن العوفان في لقاء مع «النهار»، عن بروتوكول تعاون مع «التربية» لاحتواء مناهج الوزارة قصص الشهداء في ظل حرص المكتب على تخليد شهداء الكويت واهمية تنمية الروح الوطنية في نفوس الصغار والكبار، مشيراً إلى الكثير من المواضيع الخاصة بشهداء الكويت وأسرهم وماهية الاستراتيجية التي يسير عليها من تقديم الرعاية لابناء واسر الشهداء والاتفاقات التي عقدت مع الجهات الحكومية المعنية بتخليد سيرة الشهداء وتوثيق بطولاتهم عن طريق الروايات والقصص والمسلسلات، وفيما يلي التفاصيل:

وضع تلك الجداريات في المطار واماكن اخرى وتم اعتماد ذلك وتحديد جداريات على الخطوط السريعة، واختير جسر القرين وفي كل محافظة جسر، وسيتم ادخالها في قوقل ماب، كما اننا بصدد ادخال التكنولوجيا الحديثة باعطاء المعلومات بمجرد ضغطة زر في متحف الشهيد وحدائق الكويت، كما اننا بصدد التعاون مع هيئة الزراعة لتخليد اسماء الشهداء بتسمية حدائق المناطق فيها وعرض سيرة شهداء المنطقة، كما ان الحديقة ستشمل صروحاً مختصة بالشهيد، وحسب تقنية الـq r سوف تقرأ كل معلومات الشهيد باللغتين العربية والانكليزية وقد تم تطبيق ذلك في 50 حديقة ونعمل على نشر ذلك في باقي المناطق وإلى تفاصيل الحوار:

? في البداية، هل لنا بنذة عن مكتب الشهيد؟

? المكتب أنشئ بموجب مرسوم اميري عام 1991 بعهد المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح بعد تحرير دولة الكويت من الغزو الغاشم تخليداً لشهداء الكويت الابرار، البالغ عددهم حينذاك 450 شهيدا سقطوا اثناء العدوان ورعاية لشؤون ذويهم، ثم ارتأى مجلس الامة ان يقع جميع شهداء الجهات العسكرية الـ 4 تحت مظلة هذا المكتب وان يكون هو الممثل لهم في جميع جهات الدولة، ايضا ثم ضم المكتب شهداء العمليات الارهابية والحروب العربية ولممثلي دولة الكويت الذين يلقون حتفهم في الخارج اثناء عملهم حتى وصل عدد الشهداء 1313 من 14 جنسية مختلفة غير الكويت، وهو شيء غير مسبوق بأن يمنح شخص من جنسية غير جنسية البلد لقب شهيد، وهو ما أمر به سمو الامير الراحل ونفذه مجلس الامناء وفاءً وعرفاناً للدماء التي سالت دفاعاً عن الكويت.

? تزامنا مع اقتراب ذكرى يوم الخميس الاسود، ما البرامج التي يقدمها مكتب الشهيد؟

? اعتاد مكتب الشهيد في ذكرى (2/8) الذي اصبح رمزاً للتضحية والفخر والاعتزاز، على استذكار اولئك الابطال الذين خطوا التحرير بدمائهم في مختلف الانشطة والفعاليات، كما نحرص على نشر ذلك في الصحف اليومية ووسائل الاعلام حتى يكون نبراساً للاجيال القادمة بتعزيز قيمة الولاء للوطن لانه مبعث الوجود، وفعاليات مكتب بيوم الشهداء تنطلق هذا العام تحت شعار «الكويت هي الوجود الثابت».

? في ظل العدد الكبير للشهداء وأسرهم وتنوع جنسياتهم واحتياجاتهم، ما آلية العمل للقيام بتلك الجهود الجبارة؟

? باعتبار ان الكويت بلاد سلام ولم يسبق ان تكون طرفاً في نزاع مسلح، لم نمتلك الخبرة في بداية انشاء المكتب، حيث استعنا بخبرات دول ذات باع في هذا المجال كجمهورية مصر العربية والدول الكبرى، الا اننا كنا في تحد اكبر كون ان جميع الخدمات الاساسية تقدم مجانا وللجميع ما اتعبنا حتى نجد سبلا لتكريم اسر الشهيد ورعاية شؤونهم بما يتناسب مع مكانتهم، عملنا على انشاء إدارات متخصصة تقوم بأعمال تسد نقص غياب ولي الامر من رعايات طبية ونفسية واجتماعية وتربوية كبديل للاب ومتابعة المستوى الدراسي ومعالجة اي تدن للمستوى فيه ومكافأة المتفوقين، أضف إلى ذلك أن زيارة سمو الامير السنوية لهم اصبحت حافزاً اكبر كون تكريمهم يأتي من أب الجميع، أما اليوم وبعد مرور 30 سنة فطبيعة تحدياتنا تغيرت نوعاً واصبحت طبية اكثر بعد استقرار الاسرة، اضف الى ذلك الرعاية السكنية التي تعطي اولوية الحصول في السكن لذوي الشهيد، كما تم وضع البيت باسم أرملة الشهيد حفاظا على حقها وتجنباً لمشاكل الورثة.

? هل الرعايات المقدمة تشمل جميع الجنسيات؟ وما مدى التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى المعنية لتفعيلها وتسهيلها؟

? كون مكتب الشهيد جزءاً من حكومة الكويت، فإن مستوى التعاون عال مع الجهات الاخرى والتنسيق فعال مع جميع المؤسسات، فعلى سبيل المثال وبعد الحصول على استثناء من ديوان الخدمة المدنية فان أولوية التوظيف بعد التخرج مباشرة لابن الشهيد كما الحال في قبول الطلبة في وزارتي الداخلية والدفاع والحال مع وزارة الصحة لتخصيص ايام معينة لذوي الشهداء، وايضا ذلك يشمل هيئة الشباب والرياضة من تخصيص بطولات لذلك، فدورنا مكمل وليس بديلا عن الجهات الحكومية، لذا وضعنا تسهيلات لذلك بتخصيص بطاقة لكل فرد من ذوي الشهيد تحمل اسمه واسم الشهيد.

? كون الصحة والتعليم من اولى الاحتياجات الانسانية الضرورية، فهل رعايتكم تشمل المؤسسات الخاصة او الحكومية فقط؟

? نعتمد خطة الابتعاث الداخلي لابناء الشهداء الذين تقل معدلاتهم عن معدلات القبول في جامعة الكويت، كما اننا نعمل على صقل المواهب في اكاديمية المبدعين سنوياً باكتشاف وتعزيز مواهب ابناء الشهداء.

? يسير مكتب الشهيد في خطين متوازيين، احدهما لرعاية شؤون ذوي الشهيد، والآخر لتخليد بطولات وتضحيات الشهيد، ماذا عن الشق الثاني؟

? لدينا ادارة باسم ادارة التخليد مهمتها العمل على ترسيخ وتخليد سيرة الشهداء الابرار والاستعانة بدكاترة من قسم التاريخ بجامعة الكويت لتحويل تلك البطولات الى قصص وكتب تناسب جميع المستويات بدءًا من الصغار وصولاً للمستويات الاكاديمية الاعلى لذكر وتعزيز التضحيات وحيثيات الاستشهاد، اضف الى ذلك ذكر اسماء وصور الشهداء في كل الجهات العسكرية والمدنية في الكويت وخارجها، حيث إن جميع سفاراتنا تحوي جدارية تحمل صور الشهداء واسماءهم.

? هل هناك تعاون مع وزارة التربية أو المكتبة الوطنية للثقافة لإدخال صور وأسماء الشهداء في المناهج والكتب؟

? نعم يوجد بيننا وبين وزارة التربية بروتوكول بان تحوي المناهج بعض قصص وبطولات الشهداء لتنمية الروح الوطنية وتعزيز قيم الولاء، حيث انه بمجرد انتهاء تأليف وكتابة القصص يوضع لها رقم ايداع وتودع في جميع المكتبات المدرسية والوطنية والعامة وفي الموقع الالكتروني لمكتب الشهيد، علما بأن لدينا فريق الحيثيات المسؤول عن استقصاء المعلومات بمصداقية وتحري الدقة من مجموعات المقاومة وذويهم وتتم الاستعانة بباحثين مختصين، ولا نكمل توثيق صياغة القصة الا بعد تطابق جميع اقوال مصادر القصة.

? ماذا عن الخطة المستقبلية للمكتب على جميع النطاقات؟

? يتم تحديث الخطة الاستراتيجية كل 5 سنوات لتغطية احتياجات ذوي الشهداء مع ازدياد الاعداد، لاسيما «ان ابن الشهيد» قد أنشئ بعد ان تزوج اسرة جديدة نحن نتحمل رعايتها، اما عن الرعاية المالية فقد تتوقف بعض المكافآت المالية عند التوظيف كسائر مؤسسات الدولة، نحن اليوم بدأنا نشرك الابناء معنا في مجلس الامناء لرعاية ابناء الابناء، وهذا يعني ان ابناء الشهداء هم من يشرعون القوانين للمكتب، كونهم الاقرب والاعرف بالاحتياجات ويتم تطبيقها في الادارة التنفيذية، ونحرص على مشاركة الابناء معنا في الاحتفالات السنوية وذكرى الغزو الغاشم كون سرد الابن لتضحية ابيه اكثر جذباً وتأثيراً.

? ماذا عن التعاون مع وزارة الاعلام وبعض الفنانين لتجسيد شخصيات الشهداء كون العيان أبلغ من البيان؟

? نعم، نحن على اتفاق من جهات حكومية وجهات خاصة كفيلم «افية» الذي جسد شخصية وفاء العامر وفيلم اسرار القبندي وفيلم فايق عبد الجليل، كما ان التعاون مع وزارة الاعلام لا محدود من خلال لقاءات ومسلسلات واوبريتات مشتركة مع دول مجلس التعاون، وايضاً فعاليات العرضة الكويتية، التي تعكس تعامل الكويتي مع بلده في الحرب والسلم منذ تأسيس الكويت قبل 300 سنة مما تمثله من قوة وحماس للكويتيين، ايضاً تم تقديم مسرحيات مثل «قانون الارض» وهي تخاطب جيل الصغار والشباب، وكذلك لدينا الاحتفالات في حديقة الشهيد في يوم التحرير تخليداً لذكرى تضحيات الشهيد.

? مفهوم المواطنة حيوي ولابد من غرسه في جيل النشء ما نظرتكم لتعزيز ذلك وجهودكم مع وزارة التربية فيه؟

? تم توقيع بروتوكول مع وزارة التربية بهذا الشأن بوضع قصص الشهداء ضمن المناهج بالآلية التي تراها وزارة التربية مناسبة، كما ينص البروتوكول على القيام بزيارات مستمرة لمتحف الشهيد الموجود في مكتب الشهيد من قبل المراحل المدرسية المختلفة وحضورهم لدار السينما فيه لحضورهم العروض الكرتونية والوثائقية.

? مكتب الشهيد يعتمد على الكثير من الإحصائيات التي توضح أعداد الشهداء وتواريخ اكتشاف رفاتهم والعديد من البيانات، فماذا عنها؟

? اجمالي عدد الشهداء المسجلين حتى الآن في المكتب 1313 شهيداً، منهم 553 شهداء الاسر، والعدد الاجمالي موزعا بواقع 1067 شهيداً كويتياً و246 شهيد غير كويتي، وهناك 902 شهيد عمليات حربية و280 شهيد كوارث طبيعية وحوادث استثنائية و131 و«اجب عسكري»، كما أن المكتب سجل احصائية خاصة بشهداء الاسر حتى تاريخه باجمالي 553 شهيدا، موزعين 293 «رفات» بينهم 53 تم الاعلان عنهم بحكم محكمة، ومن ثم تم العثور على رفاتهم، و260 حكمة، غير ان هناك متبقيا من الاسرى 48 اسيرا لم يتم الاعلان عنهم حتى تاريخه، وذلك بما يشير إلى أننا وصلنا نسبة %95 من المفقودين الذي تحولوا بالمكتب الى شهداء.

? هل يواصل نشاط البحث عن الشهداء جهوده وكيف؟

? بتوجيهات من القيادة السياسية فإن نشاط البحث لا يتوقف عن رفات الشهداء وتراب الكويت أحق بهم، فاللجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين والمنبثقة عن الامم المتحدة في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للادلة الجنائية والصليب الاحمر هم المسؤولون عن متابعة اخباريات الجانب العراقي في العثور على مقابر وفحص تلك القبور للعثور على رفات الشهداء من خلال الdna واحضارها للبلاد في حالة التوافق، وتعزز ذلك الحصول من تحر واحضار بعد سقوط النظام البائد.

? ما فئات الشهداء التي يتابع حالاتها مكتب الشهيد؟

? حدد المرسوم الجديد في عهد المغفور له الشيخ صباح الاحمد فئات الشهداء في من قضى اثناء العمليات الحربية ومن قضى اثناء الواجب وأثناء الكوارث الطبيعية من زلازل او فيضانات والاستثنائية العامة كحادثة تفجير مسجد الامام الصادق واختطاف طائرة الجابرية.

? طبيعة الطفل تتطلب التصوير اكثر من الكلام، فكيف سيتم استثمار تلك الفطرة في تثبيت ملاحم الشهداء في ذهن الطفل؟

? اضف الى سرد وتأليف وتحويل الواقعات تلك الى قصص وكتب مصورة، فنحن كنا نعمل على وضع جداريات الا اننا كنا نواجه مشكلة في قياسات قطع السيراميك مما يؤثر في وضوح الصورة الا ان شركة السيراميك الكويتية وفرت حالياً بلاطاً بقياس مترين بمتر، ونحن في توجه حالي الى تجديد جميع الجداريات ونتمنى مساحات اكبر في المدارس، والعين على وضع تلك الجداريات في المطار واماكن اخرى وتم اعتماد ذلك وتحديد جداريات على الخطوط السريعة واختير جسر القرين وفي كل محافظة جسر وسيتم ادخالها في قوقل ماب، كما اننا بصدد ادخال التكنولوجيا الحديثة باعطاء المعلومات بمجرد ضغطة زر في متحف الشهيد وحدائق الكويت، كما اننا بصدد التعاون مع هيئة الزراعة لتخليد اسماء الشهداء بتسمية حدائق المناطق فيها وعرض سيرة شهداء المنطقة، كما ان الحديقة ستشمل صروحا مختصة بالشهيد، وحسب تقنية الـq r سوف تقرأ كل معلومات الشهيد باللغتين العربية والانكليزية وقد تم تطبيق ذلك في 50 حديقة ونعمل على نشر ذلك في باقي المناطق.

