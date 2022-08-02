الامتناع عن العقاب لخمسة مواطنين

وطن النهار

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجه «الجنايات» القاضي بحبس 5 مواطنين 10 سنوات مع الشغل و النفاذ والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بالعقاب بعد تسببهم بعاهات مستديمة لـ 3 اشخاص جراء مشاجرة وقعت بينهم.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين قيامهم بالتعدي على أشخاص بالضرب وإحداث إصابات تسببت بـ «عاهات مستديمة». وحضر المحامي جراح هادي العنزي أمام محكمة الاستئناف ودفع بكيدية الاتهام والتلفيق واستحاله تصور الواقعة كما حددها المجنى عليهم.

وطعن المحامي العنزي على الدليل الفني والمقدم من المجني عليهم وذلك لاجتزائه والتلاعب فيه من قبل المجني عليهم ولا يصح في الدليل الجزائي اصطناعه، كما دفع بشيوع الاتهام حيث لم يثبت بالأوراق تفصيلا دور كل متهم بالواقعة ما يصبح تحديد دور كل متهم ومسؤوليته الجنائية إعمالاً لمبدأ شخصيـة العقوبـة الذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا عن جريمته.

وعليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المتهمين 10 مع الشغل والنفاذ والتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب جميع المتهمين.

