الحسينيات أحيت ليلة وداع «العليلة»

وطن النهار

واصلت الحسينيات احياء شعائر ليالي عاشوراء من شهر محرم الحرام 1444 هجري، حيث اقيمت مساء اول امس الليلة الثالثة الخاصة باحياء ليلة فاطمة العليلة بنت الامام الحسين عليه السلام وتذكر الروايات انه لمّا أراد الامام الحسين عليه السلام السفر إلى العراق وجهّز نفسه وعياله ونساءه وأهل بيته وأصحابه، ودَّع كلّ من بقي في المدينة، ومن بين الذين تركهم الحسين عليه السلام في المدينة طفلته فاطمة وكانت عليلة مريضة لا يمكنها السفر. تركها عند زوجة النبيّ عليها السلام أمّ سلمة، وعندما ودّعهم جميعاً ومشى متوجِّهاً إلى القافلة وإذا به يسمع صوتاً ضعيفاً «أبي لا تتركني، أبي خذني معك» فحاول الحسين عليه السلام بيان صعوبة السفر عليها وأنّهم سيبعثون اليها إذا استقرّ بهم المقام.

حسينية آل بوحمد

احيت حسينية ال بو حمد في الدعية مساء امس الاول شعائر الليلة الثالثة من شهر محرم قي طرح سلسلة محاضرات ليالي عاشوراء ومراسم الرثاء واللطم وتوزيع البركة، وارتقى المنبر الخطيب الشيخ حسن الشمالي الذي تطرق في حديثه حول مفهوم الجزع وانواعه واحياء شعائر واقعة كربلاء مستذكرا خروج الحسين وقصة طفلته التي خلفها بالمدينة فاطمة العليلة وقال: ان شعائر الامام الحسين عليه السلام تنقسم الى قسمين الاول يسمى بالشعائر التي وردت فيها نصوص مخصوصة بشانها، والعامة هي التي لم يرد فيها روايات واحاديث ومثال المخصوصة من باب استحباب البكاء على مصيبة الحسين عليه السلام قال الامام الصادق عليه السلام «من بكى وابكى على جدي الحسين عليه السلام فله الجنة»، وكذلك زيارة الامام الحسين عليه السلام « ان زيارة الحسين عليه السلام واجبة على كل مؤمن ومؤمنة، مشيرا الى ان بقية الشعائر التي لم يرد بها رواية او حديث فقد ادرجها العلماء والفقهاء تحت فتوى معينة وقسموها الى قسمين فاذا رأوا رواية فيها حديث منصوص قطع الاشكال، لكن اذا لم يكن ذلك فيدرجونها تحت عنوانين وهما دليلان عامان الاول قوله تعالى «ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب» والدليل الاخر قول الامام الصادق عليه السلام «أحيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا».

واوضح الشمالي انه في زمن الائمة المعصومين عليهم السلام لم يكن هناك بناء خاص بالحسينيات كما نراه في زماننا ولم تكن تلك التجمعات الكبيرة، بل كانت مجالس خاصة ومحدودة وليس تحت مسمى حسينية وهو امر يندرج تحت عنوان « احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا»، لافتا الى ان تلك المقدمة لبحث من عدة جوانب ونذكر منها الجزع على الامام الحسين وكما ذكر في الرواية «كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع على الحسين، عليه السلام»، فما هو الجزع هناك قسم عرفوه بانه اللطم على الوجوه، واخرون قالوا هو حث التراب على الراس وقسم اخر قال بانه الصراخ بالعويل ومنهم من قال هو خمش الوجوه، لكن كل تلك الاصناف هي من مصاديق الجزع لكن تعريف الجزع هو الخروج عن حالة الاتزان عند المصيبة، يعني مثلا: شخص متزن اصابته مصيبة ومن هولها يخرج عن حالة الاتزان كان يلطم على وجهه او يصرخ بالعويل وهكذا، ويبين لنا الامام محمد الباقر عليه السلام ذلك عندما قال «اشد الجزع الصراخ بالعويل ولطم الوجوه وجز النواصي»، وهذا يعني ان كل ما ذكرناه جائز على مصيبة الامام الحسين عليه السلام.

وتابع الشمالي متسائلا: ما حكم الجزع؟ فقال: لدينا ثلاثة احكام بالجزع، الاول الجزع المحرم والجزع المكروه والجزع المستحب، فالمحرم تؤدي به المرحلة بالاعتراض على الله وقضائه كفقدان الابن او الاب او عزيز فيظهر ذلك الجزع وتجده بين نفسه يعاتب الله ويقول لماذا انا ما يحدث لي هذا الامر بالذات من دون الناس فاجمع العلماء بان هذا محرم وياثم عليه صاحبه، اما جزع المكروه فهناك من اذا اصابته مصيبة او فاجعة تجده يجزع ويلطم على راسه او يشق ثوبه ويصرخ من غير الاختيار او التقصد وهو ليس عليه كلام وهو ما يدخل ضمن باب الكراهية، وهناك النوع الثالث وهو الجزع المحمود او المستحب وهو كما اشار الائمة عليهم السلام هو الجزع على اهل البيت وعلى الحسين خاصة. ويقول الامام الصادق عليه السلام بمضمون الرواية «الذي يجزع على الحسين مأجور بفعله» فاي درجة عظيمة ننالها بجزعنا على الحسين عليه السلام.

واضاف: اما الجانب الثالث في حديثنا الليلة كيف نرد على بعض الاشكالات والتشكيك عندما يقول البعض ان الامام الحسين عليه السلام اوصى اخته زينب عليها السلام وقال «اخيه زينب لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي خدا، تصبري وتجللي وتعزي بعزاء الله» وهنا يسال السائل كيف يكون الامر بالجزع والحسين ينهى عنه السيدة زينب عليهما السلام، وهنا لدينا ثلاثة محاور للاجابة، فالجانب الاول ان هذه الرواية التي ذكرناها من ناحية المتن والرواة فهي رواية ضعيفة لاتقابل الرواية القوية السند والمتن.

وثانيا نهي الحسين عليه السلام يقبل القسمة على اثنين فاما أن يكون نهياً تكليفياً او نهياً ارشادياً ونهيه لزينب عليها السلام يعتبر نهياً ارشادياً من باب الاولى والافضل حيث كان ذلك باليوم العاشر يوم مقتل الحسين في لحظة الوداع وكانه يسلمها مسؤولية كل شيء بعد موته، لانها لو تضعضعت وتزلزلت تضعضع معها كل شيء وهي قسيمة الثورة ودورها الاكبر يبدأ بعد مقتل الحسين لتحافظ على الاطفال والنساء.

واكد الشمالي انه يجب علينا كلما سمعنا مصيبة الحسين عليه السلام وتذكرناها نجزع على مصيبته ونبكي عليه، مشيرا الى ان الامام زين العابدين عليه السلام بعد مقتل الامام الحسين عليه بكى 35 عاما في كل لحظة وعلى كل طعام وشراب.

حسينية معرفي

وفي حسينية معرفي في منطقة شرق ارتقى المنبر الخطيب محمد جمعة، وألقى محاضرة بعنوان المرابطة ومعالم الوعي المطلوب واستهل جمعة محاضرته بالاية الكريمة «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» موضحا ان الاية الشريفة مرتبطة بتكاليف المؤمنين في فترة غياب الامام المهدي وترشدهم الى كيفية الاستعداد وانتظار ظهوره، موضحا ان المعنى في الاية له تفسير وتأويل و المفهوم العام لها الجهاد، مشيرا الى ان هناك الكثير من المفردات في الاسلام واسعة وفضفاضة مثل الجهاد والشهيد والعبادة اي ان العبادة لاتقتصر على الصلاة والصوم بل هناك الكثير من الروايات تتحدث عن طرق للعبادة غير الصلاة والصوم وايضا الجهاد.



واضاف جمعة ان المرابطة في اللغة هي المواظبة مشيرا الى ان المرابطة تحتاج الى التقوى ومخافة الله حتى يوفق المؤمن بعمله لافتا الى ان الجهاد ليس محصورا بالمعنى العسكري العام بل الجهاد مفردة اسلامية لها الكثير من الطرق كجهاد النفس والصبر على البلاء. واشار جمعة الى حديث الامام جعفر الصادق -عليه السلام- المرابطة على ائمة المسلمين من ال محمد موضحا ان المرابطة هنا تعني الالتزام بأمرهم ونهيهم ومناسباتهم وافراحهم وزيارة قبورهم.



«الإطفاء»: وجود رجالنا في الحسينيات لتحقيق السلامة



قام مدير إدارة وقاية محافظة العاصمة في قوة الإطفاء العام العميد مهندس رائد عبدالرحمن ابراهيم بجولة تفقدية مساء أمس على عدد من الحسينيات في المحافظة، وذلك للاطلاع على اشتراطات الأمن والسلامة وخطة قطاع الوقاية التي بدأ العمل بها فعليا منذ اليوم الأول من شهر المحرم.

وقد ناقش العميد رائد عبدالرحمن مع أصحاب الحسينيات إجراءات الوقاية والسلامة من الحريق، وشدد على ضرورة التعاون مع فرق قوة الإطفاء العام وتنفيذ التعليمات وفقا للخطة المعدة لحماية الأرواح والممتلكات، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون أصحاب الحسينيات وتفهمهم لجميع الاشتراطات التي وضعت لتحقيق السلامة والوقاية من الحريق.

وذكر بأن وجود رجال الإطفاء في الحسينيات ومحيطها نابع من حرص قوة الإطفاء العام على سلامة الجميع لتحقيق الأمن المجتمعي في دور العبادة والحسينيات خلال هذه المناسبات الدينية.

