وطن النهار

اكد المدير العام لمكتب تكريم الشهداء ورعاية أسرهم صلاح العوفان، ان يوم الثاني من اغسطس هو يوم الشهداء والذي يمثل أحد أسمى معاني الوطنية في تاريخ الكويت، كما يرمز إلى رفض الشعب الكويتي للغزو العراقي الغاشم، وتمسكه بشرعيته واستبساله في الدفاع عن وطنه.

ومع حلول الذكرى الـ 32 للغزو العراقي على الكويت في فجر الثاني من أغسطس من عام 1990 قال العوفان في تصريح للصحافيين على هامش حفل تدشين فعاليات يوم الشهيد الذي أقيم صباح امس في مجمع الافنيوز، إن ذكرى البطولات في مواجهة الغزو لا تُنسى وتتوارثها الأجيال، وسيستمر أبناء الكويت في تناول السيرة العطرة لشهدائها جيلاً بعد جيل، لافتاً إلى أن «ذلك التاريخ شهد ميلاداً مشرقاً لشعب أذهل العالم بقوة عزيمته، وقدم شهداؤنا نموذجا للاستبسال في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم».

وأشار العوفان، إلى أن يوم الشهداء هذا العام يحمل شعار «الكويت هي الوجود الثابت»، وهذا يمثل أحد أسمى معاني الوحدة الوطنية في تاريخ الكويت، ويرمز إلى رفض الشعب الكويتي للاحتلال والتمسك بشرعيته واستبساله في الدفاع عن وطنه.

وأوضح أن المكتب يبذل جهداً خاصاً في ذكرى الثاني من أغسطس كل عام لما لهذا اليوم من أهمية خاصة لدى الشعب الكويتي، من خلال احياء الذكرى هذا العام بعدة فعاليات منها معرض شهداء الكويت في مجمعي «الافنيوز» و«360»، والذي يحمل صور كل شهداء الكويت. وذكر أن فعاليات هذا العام شهدت مسابقة الشهيد الثقافية والتي تم إطلاقها بالتعاون مع كلية العمارة - جامعة الكويت لاختيار افضل «نصب تذكاري» يجسد بطولات شهداء الكويت.

وأفاد بأن مكتب الشهيد يفخر بأنه يعمل دائما من أجل تخليد شهداء الكويت الأبرار من خلال انشاء صروح للشهداء في محافظات البلاد الست يحمل كل منها أسماء شهداء كل محافظة على حدة

وختم العوفان تصريحه مؤكدا أن الشهداء لم يكونوا كويتيين فقط بل شملت كل من ضحى بروحه ودمه فداء للكويت من أجل استقلالها وحفاظا على قدسية ترابها حيث شمل هذا المسمى شهداء 14 جنسية من الوافدين والمقيمين.

من جهته، عبر عميد كليه العمارة في جامعة الكويت دكتور عمر خطاب، عن شكره لمكتب الشهيد على الدور الرائع الذي يقدمه في تذكير الجمهور من اهالي ومقيمين في الكويت و تذكير العالم كله بالمأساة التي حصلت في 2 / 8 و استدامت ذكراها المهمة للحفاظ على تاريخ المستقبلي الوطني للشعب الكويتي و للحفاظ على هويته.

واضاف ان كلية العمارة دائماً كانت سباقة في المشاركة في اي فعاليات وطنية واهتمامها في الأحداث المحلية بالاضافة طبعاً إلى اسلوب التدريس الذي يربط الطلبة بالمشروعات الواقعية حيث كانت مشاركة طلبة كلية العمارة من خلال مقارنة التصميم المعماري في مجموعتين بإشراف اساتذة كلية العمارة الدكتورة امينه الكندري والدكتورة دلال قاسم و مجموعتين من الطلاب في المشاركة في تصميم نصب لتخليد ذكرى الشهداء.

واوضح ان تصميم النصب هو عمل فني ومعماري في نفس الوقت وسيكون فيه الدوارت الشهيرة مقابل مبنى مكتب الشهيد مؤكدا ان العمل المعماري يعني دورا كبيراً في تعريف الناس بأهمية الحدث و استمراريته بتذكير الجميع بالشهداء و بتضحياتهم.

بدورها، قالت عضو هيئة التدريس بقسم العمارة في جامعة الكويت د شيخة المباركي، اننا بشكل دوري نتعامل ونتعاون مع جهات عدة لتقديم تصاميم هذا بشكل عام، منوهة بالقول وتجسيداً لدورنا المجتمعي في ذكرى العزو الغاشم قدمنا هذا المشروع بالشكل الذي يعزز ذكرى الشهيد من خلال الاستديو الخاص بالتصميم حتى استطعنا جمع نخبة من اعضاء التدريس واعضاء هيئة التدريس المساندة لمساعدة الطلبة لتصميم مجسم يرمز لذكرى الشهيد.

واضافت تقدم عدد كبير من الطلبة وعملوا عدة تصاميم حيث استقرت التصفيات النهائية على عشرة منهم حيث سيتم اختيار ثلاثة فائزين في الاعمال النهائية.

