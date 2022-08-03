المنفوحي: فرق ميدانية لإزالة التعديات في المناطق البرية

وطن النهار

أعلن مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي عن انطلاق خطة البلدية والتي تعنى بتشديدالرقابة وتطبيق القانون واللوائح والنظم المعمول بها، وتنفيذ خطة متكاملة للتصدي لكل مظاهر المخالفات والتجاوزات على اراضي الدولة وازالة التعديات في المناطق البرية.

وشدد المنفوحي فى تصريح صحافى بعد ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية بحضور المسؤولين في الجهاز التنفيذي على ضرورة عودة الهيبة للقانون والقضاء على جميع المخالفات والتجاوزات.

واستعرض المنفوحي خطة الفرق الرقابية لتطبيق القانون و التصدي للمخالفات من خلال الحملات التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

وكشف المنفوحي عن بدء فرق البلدية الرقابية بتكثيف جولاتها الميدانية وإغلاق السراديب المستغلة تجاريا في المباني الاستثمارية، ومخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية بالتعاون مع قوة الاطفاء العام، إعتباراً من غد الخميس.

وقال إنه تقرر تشكيل فرق ميدانية للبدء في تنفيذ خطة ازالة التعديات في المناطق البر ية في محافظات الجهراء والاحمدي والفروانية والتي ستستمر لمدة ثلاثة اشهر، مشيراً إلى إتمام فرق البلدية جهوزيتها لانطلاق الحملة بشكل واسع الاسبوع المقبل من خلال توفير المعدات والاليات اللازمة لعملية ازالة التعديات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى طبقا لجدول زمني معد ووفقا للمواقع المرصودة من قبل الفرق الرقابية في المناطق البرية وتوجية الانذارات لازالتها.

وتمنى المنفوحي من المخالفين سرعة الاستجابة والتعاون مع فرق البلدية، تجنبا للمساءلة القانونية، مشدداً بأنه لن يكون هناك اي تراخٍ او تهاون في عملية ازالة مخالفات وتعديات مناطق البر، مثمناً التعاون الذي ابدته الجهات الحكومية لإنجاح خطة البلدية فى تطبيق القانون.

