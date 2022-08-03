ولي العهد: مسؤولياتكم كبيرة وأمانتكم عظيمة وأنتم أهل لها

وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، كما قدم لسموه الوزراء، طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع وزيرا للداخلية بالوكالة،



د. محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للنفط وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، د.أحمد الناصر وزيرا للخارجية، د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للاعلام والثقافة وزير دولة لشؤون الشباب، د. علي فهد المضف وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل وزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، د. خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة، عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.



وقد وجه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد كلمة سامية هذا نصها: يسرني أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وتهاني سموه رعاه الله وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها.كما لا يفوتني الإعراب عن خالص الشكر لأخي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على ما بذله من جهود مخلصة ومن تفان في خدمة الوطن العزيز طوال فترة رئاسته لمجلس الوزراء، سائلا المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، كما أعبر عن شكري للاخوة الوزراء السابقين الذين أدوا مسؤولياتهم بكل إخلاص متمنيا لهم كل التوفيق.



إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين، والتي أنتم أهل لها لا سيما في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية، سائلين المولى تعالى أن يسدد خطاكم لكل ما فيه خير لوطننا الغالي وتحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد (حفظه الله ورعاه).



وألقى سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها:

سيدي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد.. لقد تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف سموكم لشخصي والأخوة الوزراء بحمل أمانة تسيير مسؤولية العمل الوزاري في فترة من تاريخ وطننا الغالي حافلة بالتحديات الجسام، وتتطلب بذل كل الجهد وتقديم الغالي والنفيس لتحقيقات متطلباتها، مستطرداً ويطيب باسمي واخواني الوزراء أن نرفع لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد .. وإلى سموكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير على الثقة الغالية التي كلفتمونا بها،



ومضى سموه قائلاً: ولقد استمعنا جميعا إلى توجيهات سموكم التي تفضلتم بها بوجوب تسخير كل الطاقات من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين والعمل على تصحيح المسار السياسي في المرحلة القادمة ان شاء الله وفق مضامين خطابكم السامي الموجه إلى أبناء الكويت الغالية بتاريخ 22/6/2022، ونعاهد الله ثم نعاهدكم أن نكون عند حسن ظن سموكم في تنفيذ وترجمة التوجيهات والمضامين السامية السديدة لصاحب السمو الأمير ولسموكم الكريم.

ندعو الله سبحانه أن يعيننا على البر بقسمنا وتحمل المسؤولية والقيام بأعبائها على الوجه الأكمل وأن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير وسموكم. وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين في الدولة.

