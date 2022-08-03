الأربعاء 03 أغسطس 2022 ,6 محرم 1444
رقم العدد:
4329
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عماد جواد بو خمسين
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سمو ولي العهد استقبل ناصر المحمد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.
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