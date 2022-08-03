«KIB» أعلن الفائز في السحب الشهري في حملة فتح الودائع إلكترونياً

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أخيراً عن الرابح الجديد في السحب الشهري لحملة «فتح الودائع الاستثمارية» الكترونياً عبر تطبيق البنك للهواتف الذكية: «KIB موبايل»، حيث فاز مشاري حمود حمد عن شهر يونيو بجائزة قيمة بعد فتحه وديعة عبر تطبيق KIB موبايل.

ويذكر أن البنك كان قد أطلق حملة «فتح الودائع الاستثمارية» لمكافأة عملائه، وذلك في شهر أبريل الماضي ولتستمر حتى نهاية العام الحالي، حيث تتضمن سحب شهري على جائزة قيمة عن كل وديعة استثمارية يتم فتحها عبر تطبيق «KIB» موبايل خلال فترة الحملة، وكذلك إبقائها على الحساب المصرفي، بما يشمل كل من حساب «الشباب»، و»التوفير»، و«الراتب»، مع تطبيق جميع الشروط والأحكام.

وفي كلمة من نواف الخريف، المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد في «KIB»، والذي ألقاها مهنئاً العميل الفائز بجائزة السحب الشهري لهذه الحملة، قال: « نأمل في أن يحقق مشاري حمود حمد أقصى استفادة من فتح وديعته مع «KIB» وما تقدمه من مزايا، كما نتمنى مشاركة المزيد من العملاء في الحملة عبر فتح وديعتهم الاستثمارية مع «KIB» ، لتتاح لهم فرصة الفوز».

ومن الجدير بالذكر هو حرص «KIB» المتواصل على ابتكار المزيد من المكافآت التي يستطيع من خلالها أن يعبر عن تقديره الكبير للثقة التي أولاها له عملائه طيلة الأعوام، بمختلف شرائحهم، والتي تعكس انفرادهم بتجربة مصرفية استثنائية يمنحها لهم البنك عبر تقديم سلسلة خدماته ومنتجاته المصرفية بكفاءة عالية وبمزايا قيّمة تضيف إلى تلك التجربة بما يلاقي تطلعاتهم ويلبي متطلبات وأسلوب إدارتهم لأموالهم.

