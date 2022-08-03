«مدن»: نمو ملحوظ في الطلب على العقارات الإدارية

مال وأعمال

أكدت مجموعة مدن على أهمية دور القطاع الخاص الذي يقوم به القطاع الخاص في المشاركة في تنفيذ خطط الدولة الرامية لتنمية مختلف مناطق الكويت وتوفير الخدمات التجارية والإدارية والترفيهية اللازمة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن المهندس عمر نجم: إن المجموعة ورغبة منها في تلبية الطلب المتزايد على العقارات الإدارية والتجارية في عدد من مناطق الكويت بدأت في انشاء مجمع تيتانيوم الاداري بمساحة بناء تصل الى 5 الاف متر مربع في منطقة جليب الشيوخ موزعة على 5 طوابق و30 مكتباً وبكلفة إجمالية تصل الى 3 ملايين دينار.

وأوضح نجم ان المشروع الجديد الذي تم البدء في تنفيذه متوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من عام 2022 وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التصاميم والتراخيص وفق أفضل الاشتراطات والمعايير التي تضمن تلبية احتياجات العملاء.

وأضاف أن المجمع الجديد سيساعد في تلبية النمو الكبير في الطلب على المكاتب الإدارية في تلك المنطقة التي تعاني من ندرة واضحة في المساحات الإدارية المتاحة للتأجير خصوصا وان المجمع يعرض بدائل مرنة للمساحات لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وأوضح نجم أن منطقة جليب الشيوخ التابعة لمحافظة الفروانية تحظى بموقع متميز على الدائري السادس بجوار مطار الكويت الدولي وستاد جابر وجامعة الشدادية وتحتاج الى انشاء المزيد من المجمعات التجارية المتكاملة التي توفر مساحات تأجيرية مناسبة للأنشطة التي تحتاجها المنطقة خصوصا مع ارتفاع عدد سكانها الى نحو 330 ألف نسمة واتجاه الدولة لتطويرها خلال الفترة المقبلة.

وتوقع نجم ان يشهد المجمع اقبالا من قبل المستثمرين بفضل موقعه والخدمات المتكاملة التي يوفرها فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على المساحات الإدارية والتجارية التي تشهد نموا في الطلب مع عودة النشاط التجاري بكثافة في اعقاب انحسار إجراءات الاغلاق نتيجة الإجراءات الصحية الاحترازية.

وشدد نجم على أن الشركة شهدت نموّاً متسارعاً في قطاع التطوير العقاري، بفضل رؤيتها المعاصرة وخدماتها المتطورة وحلولها المبتكرة في قطاع التطوير والتأجير العقاري وإدارة المشاريع، وذلك من خلال شركاتها التابعة والزميلة والتي تضم دار الكويت للهندسة وشركة بيمكو لإدارة المشروعات المتكاملة وشركة اولد داياموند للدعاية والإعلان.

