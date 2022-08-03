«بوبيان تكافل» وقَّعت اتفاقية مهمة مع منصة «O7 Therapy»

مال وأعمال

وقعت شركة بوبيان تكافل (عضو مجموعة بنك بوبيان) اتفاقية شراكة مهمة مع منصة O7Therapy للصحة النفسية لتعزيز التوعية بأهمية الصحة النفسية في ظل التحديات والمشكلات العصرية اليومية وضغوطات الحياة المختلفة التي بات الكثيرون يعانون منها في الفترة الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوبيان تكافل إبراهيم الخزام في اللقاء التعريفي الذي جمع عدداً كبيراً من مسؤولي البنك والشركة والمنصة إن « ثروتنا البشرية هي أغلى ما نملك في بلادنا ومجتمعاتنا وهي محور التطور والارتقاء وزيادة الإنتاج، وحفاظا على هذه الطاقة الهائلة فقد وضعت الشركة برنامج الاهتمام بالصحة النفسية على قائمة أهدافها الاستراتيجية، وكللت جهودها وطاقتها لإتمام هذ التعاون مع منصة O7 لتعزيز التوعية بأهمية الصحة النفسية بالإضافة الي تقديم خدمة متميزة ومتطورة تضمن الحفاظ على خصوصية العملاء».

وأضاف « شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة في الوعي بأهمية الصحة النفسية على مستوى العالم لاسيما في ظل الاضطرابات النفسية مثل الضغط والاكتئاب والقلق التي ازدادت عالمياً بشكل كبير مع تفشي جائحة كورونا في العامين الماضيين».

وأكد «دائما ما تثبت بوبيان تكافل لعملائها أنها تستحق ثقتهم بها، وذلك لأن الشركة تسعى دائماً لتقديم أفضل ما لديها لعملائها ودائماً ما تُعالج قضايا تمس المجتمع فهي لا تقدم الخدمات التأمينية المعتادة فقط، لكنها تبحث عن تقديم كل ما هو جديد في مجال التأمين بجميع أنواعه».

شركات التأمين

من ناحية أخرى، قال الخزام إن دور شركات التأمين يجب أن يتجاوز الدور التقليدي المتعلق بالمنتجات والخدمات ليكون لها دور اجتماعي ومساهمة في مختلف قضايا ومشكلات المجتمع انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية.

وأضاف « ان العلاج الوقائي والرعاية النفسية هي خدمة تتغافل عنها العديد من شركات التأمين الأخرى، بل لا تعتد بها في برامجها، لكن «بوبيان تكافل» تعتبر من أوائل الشركات التي اهتمت بالعلاج النفسي وذلك لأن تلك الشريحة من المرضى هم في أمس الحاجة للمساعدة والعلاج فالمرض النفسي إن لم يتم احتواؤه قد يتسبب في وفاة المريض أو يتسبب في إيذاء الآخرين، لذا تسعى بوبيان تكافل لتقديم أفضل العلاجات لمثل تلك الحالات».

وأوضح الخزام ان الشركة تعمل على تحسين خدماتها ومنتجاتها وبناءً على ذلك أتاحت ميزة الرعاية الطبية النفسية من خلال منتجات التأمين الصحي التي توفرها الشركة حرصا من الشركة على تخفيف الأعباء المالية عن المرضى وذويهم ، والحيلولة دون تفاقم تلك المشكلات النفسية وتحوّلها إلى اضطرابات مزمنة.

وحول الاتفاقية مع المنصة الشهيرة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي قال الخزام «لعلّ أحد أكبر التحديات المرتبطة بالأمراض النفسية هو السرية والحرج الاجتماعي الى جانب التحدي الاخر الذي تواجهه شركات التأمين في توفير التغطية هي عدم وجود بيانات كافية لشركات التأمين لتعمل عليها في تحديد اسعار مناسبة للخدمه وكذلك اسعار خدمات العلاج النفسي التي تعتبر نوعا ما مرتفعة وايضا هناك تحد بتوفير السرية والامان لمتلقي الخدمة .

منصة O7Therapy

من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة O7 Therapy أشرف بخيت «جاءت منصة O7 Therapy بهدف تطوير مفهوماً جديداً للعلاج والدعم النفسي عبر الإنترنت، وذلك من خلال توفير خدمات قيّمة يقدمها أطباء ومعالجون نفسيون أُختيروا بعناية فائقة لجميع المتحدثين باللغة العربية في كافة أنحاء العالم ؛ يأتي هذا بالتماشي مع إيماننا التام أن لكل فرد الحق في الحصول على رعاية نفسية وعقلية راقية مقدمة من أعلى الكفاءات في مجال العلاج والدعم النفسي، وذلك في بيئة آمنة، وداعمة، وفعّالة بالقدر الذي يؤدي إلى مواجهة التحديات وإحداث التغيير».

وفي السياق ذاته، أضاف بخيت قائلاً: «تستخدم منصة O7 Therapy أحدث التقنيات لإتاحة أعلى مستوى من الرعاية النفسية بمنتهى السهولة عبر الإنترنت، في أي مكان، وفي أي وقت يختاره متلقي الخدمة، وذلك مع مراعاة حماية وتشفير البيانات والمعلومات الشخصية والمحادثات والرسائل لجميع مستخدمي المنصة. وبالنيابة عن كل القائمين على المنصة، أود التعبير عن فخرنا الشديد بالتعاون مع شركة بوبيان للتأمين في هذه المبادرة الفريدة من نوعها».

